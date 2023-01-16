快訊／台中2死殺人車禍光頭嫌是酒駕累犯！去年10月才剛出獄

記者許權毅／台中報導

台中昨（15）晚發生一起嚴重死亡車禍，肇事的47歲劉男先是闖紅燈、逆向，為了躲避警方攔查高速狂飆，不料在振興路與東光園路撞上2台機車，造成2死1傷。第三分局警方表示，劉嫌過往有多次酒駕紀錄，去年10月才剛因酒駕服刑期滿，疑似怕被關心虛落跑，但昨晚經抽血檢驗，劉嫌並無酒駕，因駕照被吊扣為無照。

▲台中殺人車禍1死2傷，肇事光頭劉男落網，左腳骨折。（圖／記者許權毅翻攝）

台中第三分局副分局長陳春安表示，事發當時連姓姐妹與葉男都是騎乘機車，在振興路綠燈直行，遭劉男闖紅燈高速攔腰撞上，連姓妹妹跟葉男經搶救仍不治死亡，連姓姊姊仍在治療搶救中。

劉男向警方供稱，自己「知道撞到人，但不知道這麼嚴重」，當下因為駕照被吊扣才會遇到警方攔檢不停，釀成重大事故後徒步逃逸，在一處民宅前請對方協助叫計程車，跑到烏日友人家躲藏，警方深入追查後，在3小時後約22時49分逮補劉嫌。

至於劉嫌在事發前在附近違規早就被員警盯上，員警沒有持續追查一事。警方說明，根據警政署相關律定，當下劉嫌闖紅燈、逆向為單純交通違規，並非刑事案件，依照相關規定不宜硬追，均使用科技執法開罰。

▲台中第三分局副分局長陳春安表示，劉嫌在犯案後搭計程車逃到友人家中。（圖／記者許權毅攝）