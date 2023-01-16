台中光頭男酒駕、肇逃黑歷史曝　關不怕害2人無辜喪命

▲台中殺人車禍2死，肇事光頭男曾因酒駕、肇逃被判刑。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅、翁子皓／台中報導

台中市47歲劉姓男子昨(15日)晚間7時許遇警拒檢不停，沿途高速行駛跑給警察追，在振興路、東光園路口闖紅燈撞上2部機車，釀成2死1傷慘劇。經查，劉男此前就有酒駕、肇逃等前科，遭法院判刑，然而他卻不記取教訓，最終導致2人無辜喪命。

▲台中恐怖車禍2死1重傷。（圖／記者許權毅攝）

根據判決書，劉男2016年10月8日中午1時許在台中住處喝完2瓶啤酒後，騎機車外出買香菸，行經台中市烏日區溪南路1段時，違規迴轉，與盧姓女子機車發生碰撞，盧女連人帶車倒地，然而劉男見狀後竟未停留現場協助救護，反而騎機車逃離現場，後被警方通知到警局說明，經酒測測得酒精濃度每公升高達0.67毫克。

法官認為，劉男漠視一般往來公眾及駕駛人之用路安全，竟在飲酒後執意駕駛機車上路，並恣意迴轉，害盧女閃避不及而發生碰撞，肇事之後，明知盧女受傷，雖有下車察看，惟未留下任何聯絡資料及取得盧女同意即騎乘機車離去，置盧女受傷之情形於不顧，考量劉男有坦承犯行，且盧女所受傷勢並非嚴重，也與盧女達成和解，因此依酒駕罪，處有期徒刑4月，可易科罰金；又依駕駛動力交通工具肇事，致人受傷而逃逸，處有期徒刑1年2月。

此外，劉男2021年9月5日許也曾因酒駕被逮，根據判決書，劉男2021年9月5日11時許在台中住處飲酒後，竟開車上路，在台中某路段前，因左前車胎破裂為警攔查。警方發現劉男身上充斥酒味，對其施以吐氣酒精濃度測試，測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.87毫克。

法官認為，劉男因酒後駕車的公共危險案件，多次遭判刑確定，仍再次酒駕犯案，因此依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，累犯，處有期徒刑6月，可易科罰金。

然而，劉男屢因酒駕、肇逃遭判刑，卻始終不記取教訓，他15日晚間7時許駕車在東區建成路附近不斷逆向行駛，跑給警察追，結果擺脫警方追捕後，在約700多公尺遠的振興路、東光園路發生車禍，疑似闖紅燈撞上2輛機車，造成一名葉姓騎士傷重不治；另騎車雙載的一對連姓姊妹也受傷，姊姊左腳骨折送醫，妹妹則因傷重，送醫搶救後宣告不治。劉男肇事後還棄車逃逸，警方事後成立專案小組，循線追查劉男蹤跡，於事發3小時後，在劉男友人位於烏日的住處緝獲到案。