魔芋爽可「專案申請進口」螺螄粉封殺　經濟部解答關鍵原因

▲經濟部重申，中國製螺螄粉「從來沒有」准許進口。（圖／翻攝自Facebook／李宗霖Lí Chong-lîm）



記者林彥臣／綜合報導

經濟部17日晚間重申，中國製螺螄粉「從來沒有」准許進口，若有市售商品，就屬於走私或是虛報，中國零食「黃飛紅麻辣花生」也確定不准輸台，「魔芋爽」則是有條件進口。同樣都是中國製零食，為何只有「魔芋爽」可以有條件專案申請進口，經濟部也做出了解釋。

經濟部指出，兩岸交流與貨品貿易相關規範明定在兩岸人民關係條例和兩岸貿易許可辦法當中，中國大陸製粉條類產品，例如中式麵條、寬平麵條、米粉條等，都屬於未准許項目，螺螄粉也是這樣；經濟部是考量國內產製情形以及保護國內業者，以免造成市場替代及排擠作用，形成不公平競爭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經濟部重申，中國製螺螄粉從來沒有准許進口，中國製花生也是如此。

▲魔芋爽因為台灣沒有類似產品，允許部分代理商申請專案進口。（圖／翻攝自臉書社團／爆料公社）



至於中國零食「魔芋爽」，經濟部表示，同樣從來沒有准許，屬於原則禁止，但因台灣沒有類似產品，部分代理商申請專案進口。

PTT鄉民則對此討論表示，「代購算走私嗎？」、「如果大量穩定進，海關在睡？」、「黃飛紅本來就不准吧，成份有過量添加物」、「魔芋爽才應該禁止，這個太好入手，才是影響兒童健康的高風險食物」、「一堆低能兒等出問題了再來靠北政府都沒在管制，不管是食安還是自由被剝奪」、「笑死，中國禁台灣產品酸民檢討台灣，現在台灣反擊酸民還是在檢討台灣」。