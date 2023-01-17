螺螄粉店家不受「統戰標語之亂」影響　人潮爆滿！顧客狂酸政府　

▲廣州街螺螄粉店不受影響，大量民眾排隊用餐。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

近期有款大陸螺螄粉食品進口到台灣，因包裝上印有「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，就是我的人」標語，引發台南市議員李宗霖不滿，質疑統戰意味濃厚。對此，經濟部強調本來就沒有准許進口，將要求市面上的螺螄粉從通路下架。《ETtoday新聞雲》實地走訪台北市的螺螄粉店家，發現生意並未受影響，民眾也表示只要東西好吃，管他從哪裡進口，並說「政府當我們白癡不會去分辨嗎？弱智政府」。

《ETtoday新聞雲》前往廣州街螺螄粉店家進行實地探訪，店家表示生意沒有受到事件影響，忙到無法空出時間回應採訪，門口還聚集大量民眾拿號碼牌，排隊等待叫號後入內用餐，不時還有外送人員進進出出，生意相當興隆。而現場排隊的吃民眾說，只要東西好吃，管他從哪裡進口，就算包裝上面有統戰標語，「政府當我們白癡不會去分辨嗎？弱智政府」。

▲有民眾說只要東西好吃，管他從哪裡進口。（圖／記者黃彥傑攝）

台灣基進台南市議員李宗霖日前表示，進口商「摩爾霍普」近期有一款代理的中國螺螄粉食品進口到台灣，引起大家熱烈討論。因其包裝上的字眼竟為「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，就是我的人」等統戰意味濃厚的文字，讓他不禁好奇問，「當初主管機關進行進口查驗時，為什麼沒有針對這樣商品進行確實把關？」

▲螺螄粉包裝標語引發「統戰疑慮」。（圖／記者陳以昇攝）

經濟部長王美花今日指出，中國的粉條本來就沒有准許進出口，現在進來的不是走私就是虛報，經濟部貿易局昨天已經跨部會討論，會做相關稽查。不管是在實體通路或是電商平台都會要求下架。

摩爾霍普負責人未有回應，但一位不願具名的員工私下向《ETtoday新聞雲》抱怨，螺螄粉已經賣了1、2年，現在政府突然說是走私，「真的滿委屈的！」該名員工還表示，封面的標語就是一些有趣的俏皮話語，類似台灣某知名餅乾包裝、或飲料包裝上的文青文字，不解為何會被引申到統戰意涵。