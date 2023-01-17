台市售螺螄粉都是走私！農藝女孩曝「蟲卵事件」：能進口也不敢吃

▲「輸台螺螄粉」包裝標語引發「統戰疑慮」。（圖／記者陳以昇攝）

記者趙蔡州／綜合報導

近期一款大陸螺螄粉進口台灣，被發現包裝上印有統戰標語，加上經濟部長王美花披露，台灣市售的大陸螺螄粉「不是走私就是虛報」，引發社會關注。對此，臉書粉絲團「農藝女孩看世界」17日發文，解釋究竟是什麼食物，以及近年大陸曾發生消費者吃到蟲卵事件，直呼「就算進口，我也不敢吃！」

臉書粉絲團「農藝女孩看世界」17日表示，螺螄粉到底是什麼，大家應該放心吃嗎，她查詢了螺螄粉的解釋，「螺螄粉是廣西柳州的風味小吃，由柳州特有的米粉，加上酸筍、木耳、花生、油炸豆皮、黃花菜、青菜等配料及適度的酸辣味和煮淡水石螺的湯水調合而成，具有酸、辣、鮮、爽、燙的風味。」

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農藝女孩看世界指出，正宗的螺螄粉不放螺螄，只是湯用螺螄熬煮而成，所謂「螺螄」也不是被列為受保護動物的螺螄，而是三種常見的淡水石螺，特別是方形環棱螺，「螺螄粉有特殊的腥味跟辣味，不喜歡的人覺得是一種臭味」。

農藝女孩看世界也提到，這次經濟部禁止進口的螺螄粉，近年曾經發生消費者吃到蟲卵事件，至於為何會有蟲卵，如果工廠衛生環境不佳，滋生蛆蟲當然是有可能的，大家用簡體字去查詢「螺螄粉有蟲卵」，照片是相當恐怖，勸大家吃飯前不要看，「這東西就算進口，我也不敢吃啊！」

▲「輸台螺螄粉」曾爆發消費者吃到蟲卵事件，大陸政府當年曾介入調查。（圖／翻攝自臉書）

大陸「好歡螺螺螄粉」2021年11月底曾發生有消費者吃到蟲卵事件，消費者當時把蟲卵的照片PO上微博，引發網友嘩然。針對投訴，好歡螺第一時間回應，好歡螺擁有「行業領先的現代化生產線及高溫消殺工藝流程」，包含米粉烘乾達標後進行包裝，調料包、菜包等均經過巴氏消毒滅菌處理，符合食品安全標準。

好歡螺強調，商業詆毀時有發生，強調此次衝上微博熱搜僅用時2天，發酵迅速超乎常態，將對該事件進行核查，「若幕後存在推動，我方將依法維權」。事件鬧大後，當地政府介入稽查，發現好歡螺螺螄粉從原材料入庫、廠房衛生、生產過程管控、產品儲存及出口，全部都符合標準，抽驗送第三方機構檢驗也全部合格。

對此，好歡螺在政府的調查結果出爐後，立刻聯繫投訴吃到蟲卵的消費者，告知對方官方調查及自查結果，針對此事件帶給其不良的消費體驗，除了鄭重道歉外，也認為該案件可能是零星個案，由於經銷商運輸過程中保存不當，或產品碰撞破損導致。