春節假期長　台東縣動物收容中心照顧毛孩不放假

▲台東縣動物收容中心照顧毛孩不放假。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年春節自1月20日開始有10天長假，台東縣長饒慶鈴17日特別前往動物收容中心了解長假期間犬、貓收容情形，慰勉全年無休勞苦照顧犬貓的工作員工，也希望大家今年春節可以到收容中心參訪、領養毛孩回家一起迎兔年。農業處長許家豪表示，台東縣動物收容中心為全國唯一全年無休的收容單位，方便民眾於假日參訪領養犬、貓，現有多隻可愛幼犬等待溫暖的家。

民眾出遊也常會攜帶毛孩一同出門，提醒飼主要握緊毛孩的繫繩，如到人多擁擠的場所或突然的鞭炮聲響，可能造成毛孩受驚嚇而亂竄走失情事，常為年節期間收容中心接獲的協尋寵物案件。動物防疫所獸醫師也提醒民眾，帶寵物出遊，路上塞車、放鞭炮、餐餐有大魚大肉，這些都有可能造成寵物憋尿、過度驚嚇及腸胃不適等症狀。而養貓的飼主要注意，過年家中擺放應景的觀賞植物，像是百合、水仙、聖誕紅等，對貓咪有毒性，要特別留意避免貓去啃食。

近來養兔子、鼠等非犬貓寵物也是動物醫院大宗的病例，要注意兔子容易產生呼吸道、消化道的問題，以及對鞭炮聲恐懼。幫寵物做好保暖工作也相當重要，除確認保溫燈溫度不會過低或過高，外出則可以使用熱水袋或暖暖包，但要小心高溫燙傷。

動防所官網及臉書粉絲專頁也幫大家列出台東縣動物診療機構假期的營業時間，如果有寵物健康或犬、貓收容問題，也可撥打電話（089）362011台東縣動物收容中心供諮詢。