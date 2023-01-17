富岡濱海景觀大道春節單行道管制　交通措施一次看

▲春節期間富岡濱海景觀大道(東56線)及富岡地區單行道管制。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲／台東報導

為因應年節期間交通秩序，疏導富岡地區春節期間人、車潮遽增，台東縣警察局台東分局為避免違規停車及大型車輛出入造成交通阻塞，將於20日至29日每日上午8時至20時止，在富岡濱海景觀大道(東56線)及富岡街等道路實施「單行道管制」，嚴禁違規停車，警方將派遣警力加強違規停車宣導及強力取締併排停車並拖吊。另於富岡濱海景觀大道(東56線)往富岡漁港外環道路，僅開放北上單向通行，並於候船處禁止計程車及自小客車進入，以免影響港區交通。

歷年春節連續假期，台11線富岡濱海景觀大道(東56線)至富山護漁區，因道路縮減造成交通壅塞，請用路人盡量避開車多尖峰時段(北上10至12時、南下16-19時)，為避免用路人違規行駛右側車道超車，將於中華大橋至護漁區路段，於慢車道兩側擺放三角錐，防止自小客車由右側違規超車，影響行車動線。此外，在富山護漁區、伽路蘭公園前常有民眾違規停車占用慢車道，將加強取締違規停車，以避免壅塞。

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台東警察分局長李益杰表示，為落實112年春節期間交通疏導作為，警察機關秉持交通順暢及人車平安持續疏導作為。民眾遇有車多時，請耐心等待，切勿違規駕駛，期使民眾能度過愉快的春節假期，另呼籲為「酒駕零容忍」政策，有效防制酒駕事故，於春節連假期間亦會加強稽查，如有飲酒必要，請多加利用指定駕駛、計程車、代客開車等措施安全返家。