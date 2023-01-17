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迎春大掃除　雲林小年夜至初八垃圾清運時間懶人包

▲雲林縣各鄉鎮連假垃圾清運時間表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣斗六市、莿桐鄉、林內鄉連假垃圾清運時間表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆過年將迎來10天連續假期，雲林20鄉鎮市垃圾收運至1月21日除夕當天，部分地區收運時間微調，雲林縣環保局表示，過年前民眾多會大掃除或入新宅，預估垃圾量增多並有大型垃圾清除需求，呼籲民眾先做好分類再丟棄，以利清潔人員收運。

▲雲林縣各鄉鎮連假垃圾清運時間表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣麥寮鄉、台西鄉、東勢鄉、四湖鄉連假垃圾清運時間表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣環保局指出，雲林縣日常垃圾處理透過ZWS及掩埋場每日消化170公噸，另有50公噸委由南亞焚化廠協助處理，目前縣內垃圾暫置量還有7萬多公噸，將於年前加強清運，持續協調外縣市焚化處理每日100公噸。

環保局指也說明，降低垃圾掩埋場暫置及委外處理壓力，2月也將採購一套歐洲原裝進口「全移動式垃圾機械分選系統」全新設施設備，進行掩埋場整理整頓工作；暫置垃圾透過設備開袋、篩分有機物、金屬、雜質等程序，可從中篩分出固體再生燃料（SRF）原料，未來依使用端需求，再製高燃料，達轉廢為能目的。

▲雲林縣各鄉鎮連假垃圾清運時間表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉連假垃圾清運時間表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

最後呼籲民眾，可從餐桌上減少食物浪費，末端才能降低廚餘排出，而家戶產出的廚餘，也須依生、熟廚餘分類回收，收運後將作「雲溉肥」製作原料；另，大型家具回收則需先向在地公所清潔隊登記，預約成功後交由清潔隊清運，不可隨意棄置。

▲雲林縣各鄉鎮連假垃圾清運時間表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣北港鎮、口湖鄉、水林鄉連假垃圾清運時間表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣各鄉鎮連假垃圾清運時間表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣斗南鎮、古坑鄉、大埤鄉連假垃圾清運時間表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

 

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