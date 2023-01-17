台東縣立圖書館鼓勵民眾借好書過年　借12本就能玩搖搖樂

▲台東縣立圖書館，年節前加強環境清潔與消毒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導



新春年節將屆，長達10天的春節連假，民眾除了可安排東漂旅遊，也別忘提升心靈學識涵養，台東縣立圖書館歡迎年節前來借好書，即日起至20日止參加「迎兔•悅閱」新書集集活動，借12本書就能玩搖搖樂。

台東縣文化處表示，在圖書館的一樓大廳設有「迎兔•悅閱」慶新春新書集集活動，有適合小小朋友們閱讀的新書繪本及英語繪本故事書、也有大朋友喜愛閱讀的小說、漫畫與暢銷新書，方便大家在假期當中有好書相伴，年節前凡借12本書就可玩一次搖搖樂，獎品有「抱枕」、「文創小夜燈」、「馬賽克杯墊」、「積木玩具」、「精美筆記本」、「精美糖果小禮包」等，讓愛閱讀的大小朋友通通帶回家。



文化處提到，台東有很多愛閱讀的鄉親，為了讓鄉親安心閱讀，圖書館除了重視平時清潔消毒外，年節前也安排加強館外水溝、工程施作環境等滅蚊工作、館內空間設備與閱讀環境清潔與消毒。

此外，文化處提醒，因應春節連續假期，圖書館調整開館、休館時間如下，自1/21(除夕)起至1/26(初五)休館，1/20、1/27至1/29開館時間為上午8時至下午5時30分，民眾可把握年前開館的時間先將圖書通通借回家，利用年假期間宅在家慢慢閱讀，或利用e書房/宅在家網站式線上學習網、電子書/免出門在家就可線上借書(https://libwww.ccl.ttct.edu.tw/mp.asp?mp=10)。