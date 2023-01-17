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春節爽放10天！省公路閃24處地雷　「一圖看易塞爆時段」

▲▼公路總局春節易塞路段及疏運措施。（圖／公路總局）

▲春節省公路易塞時段。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

春節將有10天連假，預估將有返鄉、旅遊、短程參拜及走春等車潮，公路總局預估省公路將有24處易塞地雷路段，其中南下以小年夜、初一和初二最塞，初三和初四出遊車潮將塞爆，初四到初七湧北返車潮。

公路總局預估，春節南向返鄉尖峰車潮於將連假第1天小年夜(1月20日)，以及初一至初二 (1月22至23日)陸續出現；初三至初四(1月24至25日)各地風景區預期將湧現觀光出遊旅次，由於初五(1月26日)為農民曆開市吉日，預估收假北返車潮將出現在初四下午開始至初七(1月25至28日)，因假期較長，預計返鄉車潮將較為分散，假期後段觀光風景地區路段仍可能出現地區性旅遊車潮。

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▲▼春節24處省公路易塞。（圖／公路總局）

▲春節24處省公路易塞。（圖／公路總局）※點圖放大

公路總局也盤點春節假期間省道易壅塞路段有24處，包含地區主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段及新春參拜熱點等，除預判省道主要幹道易壅塞路段與尖峰時段外，各重點路段亦規劃相關交通疏導措施，並規劃替代道路。

其中台2線淡水、台2線瑞濱-福隆、基隆萬里及台3線大溪路段，為北部短程出遊的熱門路段，預估尖峰時段為初三至初七(1月24日至28日)11時至19時，公總建議民眾可提早規劃，避開尖峰時段出發。往來基隆宜蘭間的民眾可利用台2丙線，也可利用台9線作為國5壅塞時的替代路線。

▲▼公路總局春節易塞路段及疏運措施。（圖／公路總局）

▲春節易塞省公路。（圖／公路總局）※點圖放大

另要經由蘇花路廊前往花東地區的民眾，公路總局建議可在連假前離峰時段提前規劃出發時間，其中南向離峰時段為1月20日全日、21日全日、22日至24日18時至24時；北向離峰時段為1月25日全日、1月26日5時至12時、1月27日3時至8時、28日全日、29日0時至12時。

此外，台61線西濱快速公路北部主要的車多路段為鳳鼻至香山(台61線與台15線共線路段)以及竹南路段，公路總局表示，將針對沿線平交路口實施時段性封閉橫向路口，並輔以優化時制之綠燈秒數；在台9線南迴公路部分，將實施車道漸變措施；在台9線蘇花路廊部分，將時段性管制21噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛路肩。

公路總局也指出，春節連續假期期間，預判民眾將湧入國內各大知名廟宇進行參拜，相關聯外道路易受湧入車潮影響，如台3線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮及台17線南鯤鯓代天府等，春節期間可能過境廟宇周邊省道的民眾，可改行駛替代道路，避開進香車潮；另台61線西濱快速公路可連接台78、台82及台84線等快速公路，建議民眾返鄉或出遊可多利用。

▼春節重點路段疏運措施。（圖／公路總局）※點圖放大

▲▼公路總局春節易塞路段及疏運措施。（圖／公路總局）

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