　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不爽中華快遞扣發績效獎金！年前未補發　工會嗆「罷工無可避免」

▲中華快遞工會再度發起罷工活動。（圖／記者李宜秦攝）

▲中華快遞工會不排除過年前後罷工。（圖／記者李宜秦攝）

記者李姿慧／台北報導

不滿中華快遞賺上億元卻扣發績效獎金，中華快遞工會日前通過罷工投票，不排除隨時突襲，交長王國材今(1/17)喊話支持加發績效獎金，資方預計1月底開董事會通過，不過工會今不滿表示，中華快遞公然違反工作規則「績效獎金春節前10天發放」，部長也要支持嗎？否則過年前後罷工無可避免。

中華快遞過往績效獎金約2.5到3個月，去年全年度績效不但成長，且淨利高達上億元，不過過年前員工僅領到1個月績效獎金，違反資方承諾不能比前2年低，資方聲稱績效獎金尚未結算，僅是借支先預發1個月獎金，結算後會再補發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華快遞企業工會理事長陳宏春指出，過往中華快遞績效獎金都可以在過年前10天領到，今年卻無法，大家都很無奈，雖然資方說1月31日要開董事會討論，但會員都無法接受，且能領多少都不知道，員工心懸在那邊，工會希望資方可以在過年前先發放，否則不排除過年前後啟動罷工，時間點目前尚無法透露，若全台啟動罷工，預估1400家銀行票據運送將受影響。

工會也說明，依據中華快遞公司的工作規則第56條，績效獎金要在春節前10日發放。中華快遞公司毫無誠信、扣發績效獎金，面對員工不滿，還一再推託要等到董事會後才能補發，對於低薪的快遞員工來說，這邊績效獎金的錢，就是過年要發給小孩、孝敬長輩的紅包錢，年前拿不到，是要我們回去跟家人說：年後再補發紅包嗎？難道民進黨政府解決低薪的方式，就是員工難過年嗎？交通部長王國材竟要工會「尊重中華快遞董事會的權責」，請問王國材是在支持中華快遞公司公然違反工作規則嗎？

中華快遞企業工會表示，王國材曾說「國營事業不應帶頭低薪」、「薪資結構制度要調整」，但中華快遞公司一再故技重施，「只要調薪就砍績效獎金」，這次過年前員工被砍了3萬到5萬元績效獎金，全年總薪資不只沒提高、還變更少，員工實在難以接受。

工會主張，中華快遞公司111年度稅前淨利高達上億元，明明有盈餘可以照顧員工，盡速發給績效獎金讓員工好過年並不難，但中華快遞公司硬是不依照工作規則辦理，員工完全看不到中華快遞公司和政府的誠信。中華快遞公司和政府先拿出誠信和照顧員工的誠意，盡速在年前補發績效獎金1.5個月，否則罷工無可避免。

ET快訊
李四川視察大讚柯市府「十分佩服」　柯文哲親回：請李副盯緊了！
直擊／全台首輛「迪士尼列車」！　內裝曝光
小馬雲沒流量被丟回農村　近況超淒慘
啦啦隊女神認了「E奶是做的」　花光全身積蓄
螺螄粉店家人潮爆滿！　顧客狂酸：政府當我們白癡
2024民調民進黨逆轉！　賴清德、侯友宜、柯文哲支持率曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LaLaPort櫃位重複性高不好逛？　老百貨人朝聖後給解答

高雄蓮潭燈會1／26登場！　超萌「雄meet兔」小提燈發放時間曝

金酒首次甄選總經理！「月薪14萬、年終4.6月」遴選條件曝光

富岡濱海景觀大道春節單行道管制　交通措施一次看

前女友生理期！他匿名送熱飲　月老超商店員「1暖舉」助復合

教育部3度行文「5都私校審議」仍掛零　教團批：行政怠惰

三井LaLaPort試營運！周邊塞炸「人車爭道」　館內500停車場全滿

信誼打造4公尺大書＋14場活動　讓大小朋友感受圖畫書力量

不爽中華快遞扣發績效獎金！年前未補發　工會嗆「罷工無可避免」

新北購有禮最終波抽獎　頭獎百萬露營車大獎今抽出幸運兒

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

歐告6年存好多錢變「好野狗」　見媽想偷拿秒制止：這我的！

LaLaPort櫃位重複性高不好逛？　老百貨人朝聖後給解答

高雄蓮潭燈會1／26登場！　超萌「雄meet兔」小提燈發放時間曝

金酒首次甄選總經理！「月薪14萬、年終4.6月」遴選條件曝光

富岡濱海景觀大道春節單行道管制　交通措施一次看

前女友生理期！他匿名送熱飲　月老超商店員「1暖舉」助復合

教育部3度行文「5都私校審議」仍掛零　教團批：行政怠惰

三井LaLaPort試營運！周邊塞炸「人車爭道」　館內500停車場全滿

信誼打造4公尺大書＋14場活動　讓大小朋友感受圖畫書力量

不爽中華快遞扣發績效獎金！年前未補發　工會嗆「罷工無可避免」

新北購有禮最終波抽獎　頭獎百萬露營車大獎今抽出幸運兒

迎春大掃除　雲林小年夜至初八垃圾清運時間懶人包

LaLaPort櫃位重複性高不好逛？　老百貨人朝聖後給解答

黃國昌：欣賞賴清德對抗李全教　「知不知道郭再欽幾根毛？」

春節連假衝了！台中最潮飯店「住1晚送1晚」　加碼送限量紅包袋

過年=痛苦日！人妻「連3年打掃」煮14人份菜...覺醒霸氣喊離

還有2天！「不限資格」爽領200元紅包　時間、地點曝光

直播圈零食小天王疲老闆　與東森購物合作推嚴選商品

正妹里長變身《今際》宇佐木！露香肩勇擒「劫匪」　網嗨爆了

摩鐵拍性愛片！小三嬌喊要舌尖止癢　再嗆正宮守活寡挨告

橫濱鋼彈工廠旅遊詳解！18公尺「真人版」震撼全場、買爆紀念品店

印度「媽寶新郎」吸母乳　開放賓客拍照網友看傻

生活熱門新聞

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

南投縣也發紅包　符合資格最高爽領7000

學測考前20分鐘接到噩耗爆哭！監考人員1舉動超暖

今晨9.5℃！恐寒流「回娘家」　過年天氣出爐

哥哥拒娶女友：把她當砲友！　復仇內幕曝光

這生肖「犯五鬼」！　今年財運前3名出爐

辛拉麵「這品項」調味料殘留致癌農藥　1128公斤退運銷毀

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

台積電員工揭「內部3風氣」　讓她深感痛苦

貼春聯6大禁忌！「做1動作」財氣跑光　衰運纏你一整年

高三生學測沒錢吃飯！作家秒匯10萬元

《木曜4》工讀生被射傷　現場畫面曝

三井LaLaPort內部搶先曝光！試營運倒數計時

更多熱門

相關新聞

拚113年台鐵公司化！15項子法月底完成　今年7月開「首場董事會」

拚113年台鐵公司化！15項子法月底完成　今年7月開「首場董事會」

台鐵113年1月將掛牌公司化，交通部表示，相關公司化15項子法將於1月底談完，預計今年7月召開台鐵公司首次董事會。

金門婦匯50萬給「姪子」　行員機警擋下

金門婦匯50萬給「姪子」　行員機警擋下

留才津貼2千被排除！台鐵營運人員一封信　揭「低薪難養活自己」

留才津貼2千被排除！台鐵營運人員一封信　揭「低薪難養活自己」

機車考照！今年4月首推實際道路訓練3小時　「駕訓費用出爐」

機車考照！今年4月首推實際道路訓練3小時　「駕訓費用出爐」

關鍵字：

中華快遞罷工績效獎金過年春節扣發王國材工會

讀者迴響

熱門新聞

「第一位歸化籃球星」驚傳結束半年短命婚！

金曲男星驚爆「呼麻被抓」！

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

9秒淫片外流　女網紅回應了

青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

南投縣也發紅包　符合資格最高爽領7000

春夢太強烈！無慾人妻驚醒…「真的進來了」超錯愕

宋逸民記者會後首現身！「陳維齡臉上表情又變了」

苗栗通霄3胞胎2互毆　老大喪命

汪小菲求婚「生好多孩子」！張穎穎心死分手：聽你媽媽話吧

今晨9.5℃！恐寒流「回娘家」　過年天氣出爐

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

諾羅警報！腹瀉群聚爆64起　醫示警病毒3恐怖特性

領完年終！回公司又見「快撐爆的紅包」

哥哥拒娶女友：把她當砲友！　復仇內幕曝光

更多

最夯影音

更多
馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人
戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面