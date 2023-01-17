不爽中華快遞扣發績效獎金！年前未補發　工會嗆「罷工無可避免」

▲中華快遞工會不排除過年前後罷工。（圖／記者李宜秦攝）

記者李姿慧／台北報導

不滿中華快遞賺上億元卻扣發績效獎金，中華快遞工會日前通過罷工投票，不排除隨時突襲，交長王國材今(1/17)喊話支持加發績效獎金，資方預計1月底開董事會通過，不過工會今不滿表示，中華快遞公然違反工作規則「績效獎金春節前10天發放」，部長也要支持嗎？否則過年前後罷工無可避免。

中華快遞過往績效獎金約2.5到3個月，去年全年度績效不但成長，且淨利高達上億元，不過過年前員工僅領到1個月績效獎金，違反資方承諾不能比前2年低，資方聲稱績效獎金尚未結算，僅是借支先預發1個月獎金，結算後會再補發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華快遞企業工會理事長陳宏春指出，過往中華快遞績效獎金都可以在過年前10天領到，今年卻無法，大家都很無奈，雖然資方說1月31日要開董事會討論，但會員都無法接受，且能領多少都不知道，員工心懸在那邊，工會希望資方可以在過年前先發放，否則不排除過年前後啟動罷工，時間點目前尚無法透露，若全台啟動罷工，預估1400家銀行票據運送將受影響。

工會也說明，依據中華快遞公司的工作規則第56條，績效獎金要在春節前10日發放。中華快遞公司毫無誠信、扣發績效獎金，面對員工不滿，還一再推託要等到董事會後才能補發，對於低薪的快遞員工來說，這邊績效獎金的錢，就是過年要發給小孩、孝敬長輩的紅包錢，年前拿不到，是要我們回去跟家人說：年後再補發紅包嗎？難道民進黨政府解決低薪的方式，就是員工難過年嗎？交通部長王國材竟要工會「尊重中華快遞董事會的權責」，請問王國材是在支持中華快遞公司公然違反工作規則嗎？

中華快遞企業工會表示，王國材曾說「國營事業不應帶頭低薪」、「薪資結構制度要調整」，但中華快遞公司一再故技重施，「只要調薪就砍績效獎金」，這次過年前員工被砍了3萬到5萬元績效獎金，全年總薪資不只沒提高、還變更少，員工實在難以接受。

工會主張，中華快遞公司111年度稅前淨利高達上億元，明明有盈餘可以照顧員工，盡速發給績效獎金讓員工好過年並不難，但中華快遞公司硬是不依照工作規則辦理，員工完全看不到中華快遞公司和政府的誠信。中華快遞公司和政府先拿出誠信和照顧員工的誠意，盡速在年前補發績效獎金1.5個月，否則罷工無可避免。