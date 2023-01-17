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李四川視察讚柯市府「十分佩服」　柯文哲親回：請李副盯緊了！

▲▼李四川視察環南市場及第一果菜批發市場改建工程。（圖／翻攝自李四川臉書）

▲李四川視察環南市場及第一果菜批發市場改建工程。（圖／翻攝自李四川臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台北市副市長李四川14日貼出視察環南市場及第一果菜批發市場改建工程的照片，且大讚「柯市府能讓此工程開工改建，我很佩服」，此文一出也引來前台北市長柯文哲親自回覆，兩人一來一往的互動十分暖心。

李四川指出，環南市場及第一果菜批發市場改建工程，是穿西裝改西裝的工程，施工有很大的困難，他大讚「柯市府能讓此工程開工改建，我很佩服。」他提到，自己特地前往了解第一果菜批發市場改建工程現況，現場也與施工團隊討論工程碰到的問題，請施工團隊加油、全力以赴在115年上半年完成主體工程，將臨時的中繼市場攤商遷回永久主體大樓。 同時他也要求因年節將近，批發市場採購民眾及車輛相對較多，施工團隊應做好工地車輛區隔管制，避免影響民眾採買，對於週邊道路路面也指示新工處要立即改善。

此文一出，柯文哲在底下留言，「各大市場改建讓人民好好逛市場、食的安全，這就是讓政治落實在人民生活的每一天，完工前最後階段，請李副幫忙盯緊了！」，李四川也親切回覆，「市政是延續的，我會盯緊。感謝市長的關心，祝新年快樂，平安健康。」，柯文哲也祝福李四川「新年快樂」，兩人互動十分暖心。

▲▼柯文哲於李四川文下留言。（圖／翻攝自李四川臉書）

▲柯文哲於李四川文下留言。（圖／翻攝自李四川臉書）

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