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東明社宅增青銀換居5戶、多房型　蔣萬安：會做詳盡評估

記者陳家祥／台北報導

北市都發局2022年試辦「高齡換屋計畫」，協助居住於老舊公寓高齡者釋出老屋加入包租代管計畫，換住有電梯的社宅。因應高齡化社會來臨，2023年將新增南港東明社會住宅1房型、2房型、3房型共5戶，增加不同選擇。對此，市長蔣萬安說，會做詳盡評估，幾次會議上也特別請相關局處完整規劃，希望這樣的政策能夠落實，達到預期的目標。

▲台北市長蔣萬安視察市府大樓B2換新裝。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安視察市府大樓B2換新裝。（圖／記者林敬旻攝）

都發局表示，考量2022年申請案件中，向本局協談之高齡者表示，期望市府開放其它行政區社會住宅，或承租多房型住宅單元以利家人互相照顧。為回應不同區域及家庭型態之長輩需求，自2023年1月16日起新增南港區東明社會住宅1房型、2房型、3房型共5戶，作為2023年度推動「青銀換居計畫」標的，未來亦將視社會住宅興辦進度，陸續釋出不同行政區個案，提供北市現居長輩多元選擇。

為提升高齡者搬遷意願且有效改善生活便利性，將因應申請者需求於社會住宅「青銀換居」房型內安裝輔具、扶手與提供家具，期能持續提供高齡長輩更好的居住服務與環境，更能透過委託租屋服務事業簽訂包租合約出租原有房屋，讓長輩領有租金收益，減輕生活壓力。

因應超高齡化社會的來臨，市府在社會住宅逐漸增加的階段，將持續檢討精進青銀換居計畫的推動。都發局補充，如於同一里內具3位以上高齡者有意瞭解，可向市府提出需求派員至鄰里說明，並協助先就申請資格條件初步檢核，若申請人「年滿65歲以上」，與家庭成員合計在本市「僅持有2戶」位於「2樓以上無電梯自用住宅」，且為「屋齡達20年以上之合法建築物」，即可依照公告內容申請加入。

▲台北市長蔣萬安視察市府大樓B2換新裝。（圖／記者林敬旻攝）

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