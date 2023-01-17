2024年國民黨港湖禮讓黃珊珊？　蔣萬安：黨中央會有妥適安排

記者陳家祥／台北報導

甫結束九合一大選後，2024年選舉緊接著將到來。傳出國民黨擬推在野大聯盟合作方案，不排除在北市內湖南港選區禮讓台北市前副市長黃珊珊。對此，台北市長蔣萬安未多談，僅表示現在最重要就是全力拚市政，「2024相關規劃黨中央一定會有妥適的安排」。

▲台北市長蔣萬安視察市府大樓B2換新裝。（圖／記者林敬旻攝）



對於黨內傳出2024年在港湖區立委選戰禮讓黃珊珊，這樣的規劃是否好？抑或是應該自推戰將？蔣萬安說，「黨中央一定會有詳細的評估，而且會有相關初選機制」。