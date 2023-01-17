蔡詩萍年前改造市府地下街　要讓市民感受「市府好有趣！」

▲台北市政府B2地下街新樣貌。（圖／翻攝自蔡詩萍臉書）

記者江采蓁／綜合報導

「一點點變化，整個氣氛可以不一樣」，台北市文化局長蔡詩萍17日在臉書貼出一張張市府B2地下街改造後的照片，大讚感謝市長蔣萬安讓他的發想，在地下二樓發酵，為市府增添新意，希望讓民眾覺得「市府好有趣啊！」

蔡詩萍憶起，進來市府後，常常大早先去地下二樓小七買杯咖啡，總彷彿走進一條時光長廊，老派的刻印、鐘錶修理，老派的衣服修改，老派的女子美髮，男子理髮，他每每去的時候眼光駐足，拿到咖啡後回程甚至腳步駐足，跟店家攀談起來，每個都有一摞摞故事，他感慨說道，「也難怪啊，店家動輒開了17、8年的，不然就是20幾年以上，講起這座大樓裡的『市長們』，他們的話題可多啦！」

▲台北市政府B2地下街改造前。（圖／翻攝自蔡詩萍臉書）

「實在太有趣了！」，蔡詩萍興奮表示，他腦海中於是浮現出一幅幅畫面，如果周遭的色調再溫暖一些；如果每家店名再搶眼一些；如果每個店門口擠入更多的人潮；如果許多網紅願意來打卡；如果市民朋友們知道台北市政府地下有這麼些可愛的、復古的、老派的、殷勤服務的店家，他提到，那市府會不會更讓市民覺得親切？市民朋友會不會覺得來市府洽公之餘還有地方可以去逛逛？網友們會不會覺得「啊市府好有趣啊！」呢？

蔡詩萍表示，感謝蔣萬安讓他的發想，在地下二樓發酵；感謝好朋友，美女設計師成若涵，在很短的時間裡，以精準的構思，幫市府完成了發想；感謝趕工的師傅，在他屢屢前去關心的焦慮下，依然老神在在的安慰「安啦，沒問題啦」的深夜完工了，他最後喊話，「希望大家有空，年前、年後都可以進來市府逛逛啊！」

▲台北市政府B2地下街新樣貌。（圖／翻攝自蔡詩萍臉書）

▲台北市政府B2地下街新樣貌。（圖／翻攝自蔡詩萍臉書）

▲台北市政府B2地下街新樣貌。（圖／翻攝自蔡詩萍臉書）