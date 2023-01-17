桃園長庚轉運站、壽山巖觀音寺　春節交通疏導管制出爐

▲警方對春節假期龜山地區易壅塞路段進行會勘。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龜山區長庚轉運站啟用整合35條大眾運輸路線，壽山巖觀音寺古蹟也是許多人過年會前往祭祀的聖地，龜山警分局針對春節連續假期（1月22日至27日），規劃警力及協勤民力，加強長庚轉運站、壽山巖觀音寺的交通疏導及管制措施，呼籲民眾配合避開塞車情況，快樂平安過新年。

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▲同時派出警力指揮疏導。（圖／龜山警分局提供）



長庚轉運站納入35條大眾運輸路線，包含26條國道客運路線、4條長庚醫院區間車及5條市區公車線，每日服務約1000班次(1萬餘人次)疏運量，龜山分局在春節期間規劃警力及協勤民力（義交）在林口交流道、龜山一路的沿線執行交通疏導。至於三級古蹟壽山巖觀音寺則呼籲信徒、遊客至廟宇儘量搭乘大眾運輸工具前往，在重要路口交通疏導及管制措施，萬壽路進行分流疏導、截流管制等作為，紓解可能的交通壅塞。

▲警方呼籲用路人依規劃路線行駛避開壅塞路段。（圖／龜山警分局提供）

一、交通行駛引導措施如下：（北上）由桃園北上行駛萬壽路二段靠右走東萬壽路往新北市三重、新莊、樹林。

（南下）1.由新莊南下行駛萬壽路一段靠左往東萬壽路改道東萬壽路。

2.若已行駛萬壽路一段靠近壽山巖觀音寺時，如遇壅塞或車流量大，請在萬壽路二段309巷(或國園街)左轉直行至東萬壽路往右轉桃園區方向行駛。

二、交通管制措施：

1.萬壽路二段往迴龍方向至東萬壽路口，使用交通錐規劃出調撥專用車道，依據現場狀況適時實施交通管制。

2.欲往壽山巖觀音寺遊客請走內側車道，往迴龍方向駕駛人請走外側車道，避免塞車。

3.建議香客以騎乘機車方式或搭乘大眾運輸公車前往，大幅縮減塞車等待時間，有助於自身行程安排。

4.汽車請停靠於廟方備妥之萬壽路停車場，搭乘接駁車進入壽山巖觀音寺。

另外，在各重要路口(含交流道)、風景遊憩區諸如（壽山巖觀音寺、明倫三聖宮）桃園酒廠及各地祈福廟宇、傳統市場(賣場)、年貨大街，龜山分局加派警力實施交通疏導，維護轄內交通安全與順暢。