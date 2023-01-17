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南投長照服務春節不打烊　縣府協調喘息服務單位...減輕照顧負擔

▲南投縣春節期間長照服務不打烊，減輕照顧者負擔 。（圖／南投縣私立家和居家長照機構提供，下同）

▲南投縣春節期間長照服務不打烊，減輕照顧者負擔 。（圖／南投縣私立家和居家長照機構提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣長照服務在春節期間仍不停歇，縣府衛生局表示，即日起有長照服務需求的民眾可提前完成預約，1月20至29日可持續獲得服務，僅需依照使用者身分福利別收取部分負擔，不另加收其他費用，希望減輕照顧者負擔，共度一個平安快樂的新春佳節。

衛生局長陳南松指出，考量春節期間部分民眾仍須留在工作崗位服務，為分擔家庭照顧者的照顧負擔、提供縣民貼心便利的長照服務，協調在春節期間可提供喘息服務的67家單位，包括居家式喘息服務、日間照顧中心喘息服務及機構住宿式喘息服務，持續讓失能民眾及家庭照顧者獲得必要的長照服務。

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▲南投縣春節期間長照服務不打烊，減輕照顧者負擔 。（圖／南投縣私立家和居家長照機構提供）

其他還有專業服務單位10家、居家服務單位38家、日間照顧服務5家、交通接送服務單位5家，以及特約營養送餐服務單位3家，皆可在春節期間運作。

衛生局提醒，民眾若有相關問題可洽詢全國統一專線：1966，即可轉接至各縣市照管中心，或電洽南投縣衛生局長期照顧管理中心專線049-2209595，亦可多加利用南投縣衛生局長期照顧網路線上申請服務（https://www.ntshb.gov.tw/便民服務→線上申請→長照服務個案申請）。

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