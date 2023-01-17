2.5萬人受惠！台東縣款先墊付 　生活扶助、育兒津貼1／19前入帳

▲▼台東縣長饒慶鈴為了讓弱勢鄉親能夠安心過好年，全縣弱勢戶春節津貼提前於春節前發放。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣長饒慶鈴為了讓弱勢鄉親能夠安心過好年，指示社會處加快行政作業並以縣款墊付，社會救助低收入戶生活扶助、身心障礙者生活補助、中低收老人生活津貼，及配合中央低收入戶加發生活補助，提前於16日發放，另0至未滿2歲育兒津貼、特殊境遇家庭扶助及兒少生活扶助及托育補助也將在19日入帳，以供弱勢家戶彈性運用、緩解經濟壓力溫暖過好年，逾2.5萬人受惠。

社會處長陳淑蘭表示，為加強照顧弱勢族群，行政院自去年3月起，針對中低收入戶每人每月加發500元、低收入戶每人每月加發750元生活補助，日前宣布今年再延續加發1年，發放對象為今年1月符合台東縣中低收入戶及低收入戶之列冊民眾計1萬多人，縣政府用最快的速度完成行政流程，並於今日發放全縣符合對象計1萬多人，往後符合資格者之加發補助將固定於每月30日匯入指定郵政帳戶，不需由民眾提出申請。

[廣告]請繼續往下閱讀...





因應春節年關將屆，除社會救助生活補助（津貼）提前發放外，0至未滿5歲依胎數發放5,000元至7,000元的育兒津貼及0-2歲兒少托育補助也都在19日農曆年前發放完畢，讓超過2.5萬名的臺東鄉親感受政府社福關懷的美意，歡喜迎新兔年！

另外，對於生活或經濟困頓之弱勢家庭，社會處與各鄉（鎮、市）公所建置主動轉介輔導機制，依家戶弱勢人口狀況，輔導申請中低收入戶、身心障礙者生活補助、身心障礙托育養護補助、中低收入老人生活津貼、兒少扶助或特殊境遇家庭扶助等，若仍不符政府社會救助及社會福利資格者，社會處與各鄉（鎮、市）公所將視民眾家戶經濟狀況分別轉介民間慈善團體、實(食)物銀行等，提供補充性資源，以發揮完整社會安全網之功能，積極關懷弱勢，貫徹政府救助意旨。

社會處提醒民眾，春節將至，若生活遭遇重大變故陷困，可向戶籍所在地公所申請急難救助或向各社福中心尋求協助；鄉親如有社會津貼相關疑問，可於上班時間撥打089-350731（社會救助及社工科）、089-345106（兒少及婦女福利科）或戶籍所在地公所洽詢。