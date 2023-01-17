春節蘇花路廊雙向車流預估逾25萬輛次　初五北返車流最高峰

▲公路總局協請地方警力於春節期間規劃疏導車流及交通管制。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節連續假期即將到來，公路總局第四區養護工程處預估自1月20日至1月29日總計10天年假，蘇花路廊將湧入逾25萬輛次車潮，並呼籲民眾多利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸服務，避免塞車之苦。

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第四養護工程處指，預估小年夜至初一（1月20日至1月22日）以南下返鄉車流為主，初一至初三（1月22日至1月24日）將出現前往各大風景區旅遊旅次，預估初一（1月22日）南下車流高峰約18,700輛次／日，初三下午至初七（1月24日至1月28日）將以北返車流為主，預估初五（1月26日）出現北上車流最大量，全日交通量約21700輛次／日，車多壅塞情況恐持續至隔日（1月27日）凌晨。

公路總局第四區養護工程處為提高行車效率，除實施時段性車種管制外，亦將藉由號誌進行蘇花路廊車流管理、協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等交通管理措施，以縮短車流壅塞時段，並呼籲欲往花東旅遊之民眾，為免於受塞車之苦與開車舟車勞頓，請多利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸服務，預期尖峰壅塞時段可較自行開車節省約40~60分鐘。

▲公路總局第四區養護工程處蘇花路廊春節期間每日交通流量預估表。

最後提醒用路人飲酒後切勿駕車，並請養足精神再上路勿疲勞駕駛以確保行車安全，另出遊時亦請做好防疫措施；行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，並於蘇花路廊隧道內收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息，也請用路人多利用本局「幸福公路」App，可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報，敬請多加下載利用。