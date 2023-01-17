春節出國潮！連假「出入境高峰時段」出爐　一天逼近10萬人

▲春節期間旅遊人潮多，預計出入境人數將創新高。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

農曆新年將至，根據機場公司航班運量人數預報系統顯示，桃園國際機場今(2023)年春節疏運期間(1/19-1/30)，出入境高峰將落在收假前兩日1月28日，預估約為9萬4,000人次，是自2020年2月以來首度突破9萬人。

民航局長林國顯表示，預計春節期間桃機出入境旅客量較大，19日約8.4萬人次，高峰期落在初七、初八，分別約9.4萬、9.2萬人次，估計連假出入境人數共有98.8萬人次。本月16日前出入境人數已累計96萬人次，加上春節可達近200萬人次。

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針對陸方希望增加兩岸航點一事，林國顯表示，兩岸航權一周共211班航班，目前只飛行64班，旅客數1.2萬人次，承載率約5到8成，未來若有需求，還可再開放剩餘航班。

小三通方面，航港局長葉協隆表示，本月7日到16日往返12航班，共載運1292人次，目前僅限設籍金馬的鄉親及陸配搭乘，後續是否進一步開放，則由陸委會研議。

桃機公司表示，今年截至1月16日客運量為96萬1,761人次，較去年同期增加1,532%，約為疫情前（2019）同期的48.28%。展望2023年，持續看好旅運復甦推升營運，預估年客運量將可達1,500萬至2,000萬人次。