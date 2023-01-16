尼泊爾客機墜峽谷68死　女網紅搭死亡班機「機艙最後自拍照」曝光

▲女網紅在飛機失事前，開心在機艙內自拍。（圖／合成圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

尼泊爾15日發生重大空難事件，雪人航空(Yeti airlines)一架載有72名乘客的班機在博卡拉(Pokhara)附近墜機，目前至少68人死亡，其中一名死者為俄羅斯33歲女網紅班杜羅(Elena Banduro)，網友發現她在網路上的最後一則po文是在飛機上的自拍，吸引大批網友留言哀悼。

來自莫斯科的女網紅班杜羅是一名旅遊部落客，時常在網路上分享她的旅遊經歷，而她在事發之前分享了一張自拍照片，照片中可看到，她人坐在機艙中開心微笑，並且向粉絲表示「要去尼泊爾」，沒想到成為她的最後一則po文。

班杜羅罹難的消息傳出後，引發許多網友前往她的網站留言，許多人稱讚她「擁有最聰明、最善良的靈魂」、「安息吧，美麗的靈魂」。俄羅斯駐尼泊爾大使Alexei Novikov表示，他目前正在與尼泊爾當局保持聯繫，將向所有罹難家屬全力提供幫助。

雪人航空從加德滿都飛往博卡拉的9N-ANC客機，15日即將抵達當地機場前，突然墜落至峽谷中，機上一共72名乘客，其中包含15名外國乘客與4名機組人員。15名外國乘客中，5名來自印度、4名來自俄羅斯、2名來自韓國，其他則來自阿根廷、法國、愛爾蘭、澳洲等地。目前救援行動仍在進行中。

▼尼泊爾班機15日墜毀，目前至少68人死亡。（圖／路透社）