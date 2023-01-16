民宅被轟已30死！俄竟用這款「航艦殺手」飛彈　烏軍認：無法擊落

▲第聶伯羅一棟公寓14日慘遭俄羅斯飛彈擊中，目前死亡數已增至30人，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯14日再對烏克蘭展開新一波攻擊，東部城市第聶伯羅（Dnipro）一棟公寓慘遭俄羅斯飛彈擊中，目前死亡數已增至30人。烏克蘭總檢察長辦公室指出，砲擊第聶伯羅的命令是由俄羅斯第52近衛轟炸機航空團所發布，而他們使用的飛彈是精確度極低的老式Kh-22，而烏克蘭目前還沒有能力將其擊落。

綜合外媒報導，烏克蘭表示，從軍方雷達偵測到的大致發射地點、高度和飛行速度來看，俄軍發射的「毫無疑問是一枚Kh-22飛彈」。Kh-22是產製於蘇聯時代的大型遠程反艦飛彈，人們過去將它用來對付美國航母戰鬥群，因此Kh-22也有著「航艦殺手」之稱，不料俄軍卻在俄烏戰爭期間將其用來打擊平民與基礎設施，讓烏方深惡痛絕。

烏克蘭軍方指出，Kh-22飛彈的精準度極低，還會產生巨大偏差，因此在人口密集地區對目標使用這種武器，非常容易造成大量平民傷亡，但俄軍一再以Kh-22飛彈攻擊住宅區，「這種行為惡劣且毫無正當理由」。事實上，這已不是俄軍首次對烏克蘭使用Kh-22飛彈。去年6月，俄軍也使用了Kh-22轟炸烏克蘭中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）的一座購物中心。

烏克蘭空軍司令奧列舒克（Nikolai Oleshuk）透露，自俄羅斯對烏展開軍事侵略以來，俄軍已向烏克蘭發射了210多枚Kh-22飛彈，但俄軍的這些飛彈「沒有一枚成功被擊落」，「烏克蘭的防禦系統確實可以識別Kh-22飛彈，但烏克蘭沒有能夠擊落這種飛彈的火力裝置，除非我們的西方夥伴未來能為我們提供愛國者PAC-3或SAMP-T等防空飛彈系統，那我們才有能力攔截這些空中目標」。