　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

封城和老公太努力做人　女產檢發現「雙胞胎女兒隔5天受孕」嚇壞

封城和老公太努力做人　女產檢發現「雙胞胎女兒差5天受孕」嚇壞。（圖／翻攝自TikTok／lilo_imelda_twins）

▲女發現雙胞胎女兒竟然不是同一天受孕。（圖／翻攝自TikTok／lilo_imelda_twins）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在新冠肺炎封城期間和老公努力做人，結果順利懷上雙胞胎，然而產檢時意外發現，雙胞胎的受孕時間竟然整整相差5天，超罕見現象讓她把故事分享在網路上，吸引150多萬網友觀看。

女網友@lilo_imelda_twins時常在TikTok上分享雙胞胎生活點滴，她拍片表示，之前曾經流產過的她，趁著2020年封城期間和老公努力做人，最後順利讓她懷上2名女兒伊美達(Imelda) 和莉洛(Lilo)，然而產檢結果卻把她嚇了一跳。

女子表示，「老實說我也被嚇壞了，我原本一直以為雙胞胎是同卵雙生，不然就是異卵同時受孕，從來沒想過竟然可以不同天受孕，可能我和老公做人時，不知道肚中已經懷有莉洛，才會隔5天又懷上伊美達，我想我們可能有點努力過頭了」。

故事分享後立即爆紅，許多網友很意外雙胞胎竟然可以相隔多天受孕，女子也在影片中補充，有許多網友和她分享類似故事，除了聽說有人的雙胞胎是相隔13天受孕，還有人是在不同時間被2名不同男子受孕，所以她特別提醒大家做人時要小心一點。

@lilo_imelda_twins original sound - Lilo & Imelda
ET快訊
快訊／男一把火燒了前妻家工廠！　4人驚恐逃竄
台灣首例！　父母「各捐一半肺」救了11歲女兒
快訊／快來對答案！　大學學測數A解答出爐
尾牙抽中50萬！眾人喊捐出　她霸氣回「3字」...空氣瞬間凝
快訊／MAMAMOO、(G)I-DLE到台灣了！　4人熱到脫
學測數A考完了！　試考生認為「中間偏難」
快訊／警大校長出爐！　北市警局長楊源明陞任
快訊／市議員被押了！　確定牢裡過年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

真的不是雙胞胎！2男同名同工作連外表都長一樣　驗DNA結果超意外

才新婚4個月！21歲女在家被夫斬首　爸進門目睹「無頭碎屍」崩潰

搭手扶梯伸頭！11歲童「脖子卡天花板縫隙」　粉碎性骨折爆血送醫

急著傳球「轉頭太快」　四寶爸脖子啪一聲瞬間「扯斷頸動脈」！

辦公室情慾交流！女警辦多人淫亂趴　和「8警官愛愛」揪同事妻3P

接「女友電話」救命！　男回頭發現1公尺高巨石瞬間砸毀駕駛座

逃生穿高跟鞋！日捷星接炸彈恐嚇迫降　「乘客疑違規」政府介入調查

被自己養的狗咬死！尚比亞前國腳「3隻愛犬圍攻」　他慘躺後花園

上班發現樂透中2千多萬元　OL臉瞬間慘白「昏倒座位上」嚇壞同事

大掃除必看！麵包、美乃滋也能吸油污　意想不到「6大清潔神物」

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

妹子們對猩猩扭動狂舞　牠興奮鼓掌以示肯定XD

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

特斯拉車主抗議大砍價　結果看太便宜竟又下單

格鬥賽選手重傷昏迷5天亡　提3質疑...母悲：兒死得太冤枉

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

逃生穿高跟鞋！日捷星接炸彈恐嚇迫降　「乘客疑違規」政府介入調查

被自己養的狗咬死！尚比亞前國腳「3隻愛犬圍攻」　他慘躺後花園

上班發現樂透中2千多萬元　OL臉瞬間慘白「昏倒座位上」嚇壞同事

大掃除必看！麵包、美乃滋也能吸油污　意想不到「6大清潔神物」

第1次約會就喇舌　辣模親到「滿口血爆痛送醫」：再也不找天蠍男

以色列大型研究「長新冠」患者　大多數症狀1年內會消失

嫌太吵「關隔壁床氧氣機」害死人　73歲婦關進監牢

封城和老公太努力做人　女產檢發現「雙胞胎女兒隔5天受孕」嚇壞

美政府爆收到510起「幽浮目擊舉報」！　多數無法釐清

緬甸空軍「戰機越境」空襲　印度領土投炸彈！至少7死、20傷

丫頭深夜「打電話給飯店櫃台提1要求」被連拒3次！怒了：太不合理

里港警化身叫賣哥　一邊掃街一邊叫賣「165反詐騙」

春節長假何處去？台東大地藝術系列作品　打造無牆美術館

財神爺自動找上門的居家掃除秘訣！先淨化再擴香竟然有私藏小技巧

疫後加碼！長庚醫院豪發「5個月年終+2萬紅包」　總金額達44.5億元

逃生穿高跟鞋！日捷星接炸彈恐嚇迫降　「乘客疑違規」政府介入調查

超能吃苦的三大星座！TOP 1簡直心機王，悶不吭聲幹大事超越同齡人

「無災兔U、平安兔U」　萌兔消防門神好吸晴！

經典賽／許基宏戰力考量割捨　林泓育、陳子豪身體因素

蘋果庫克自請減薪　最新年薪公開！

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

國際熱門新聞

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

已婚女警偷吃8同事！「炫耀戰績」被發現慘了

真的不是雙胞胎　2男同名同工作外表也一樣

又有更衣室被偷拍！4對情侶慘變受害者

福島核廢水最快春天排入大海！　日本政府拍板

俄國軍人拒絕作戰　被判刑5年

韋伯望遠鏡　首次觀測到系外行星

才新婚4個月　21歲女被丈夫斬首碎屍

陰莖越小越想買跑車　30歲↑更明顯

梅根「飯店開房」等哈利　黛妃祭日變激情夜

通膨進一步降溫　美股漲216點、台積電ADR收復87元

拜登家也清出機密文件　司法部長派特別檢察官調查

美眾院壓倒性通過　禁向中國出售戰略石油儲備

全美航班大停飛「原因找到了」

更多熱門

相關新聞

女因已婚被開除　公司：想找不會懷孕的

女因已婚被開除　公司：想找不會懷孕的

廣東省廣州市一名女子日前找了一份新工作，但沒想到第一天辦完入職後，就因為已婚被公司開除。更扯的是，女子向公司人事詢問後，對方竟然回應，「公司希望找一個穩定的，不會懷孕的。」

真的不是雙胞胎　2男同名同工作外表也一樣

真的不是雙胞胎　2男同名同工作外表也一樣

20年喇叭鎖故障雙胞胎受困　警消破門救人

20年喇叭鎖故障雙胞胎受困　警消破門救人

突遇劇烈山崩…靈犬報恩拯救全家命

突遇劇烈山崩…靈犬報恩拯救全家命

懷孕了！她竟牙齒蛀爛發黑超崩潰

懷孕了！她竟牙齒蛀爛發黑超崩潰

關鍵字：

雙胞胎封城受孕懷孕lilo_imelda_twins

讀者迴響

熱門新聞

男買新車上國道　輔助駕駛追撞GG了

台灣也吃得到！韓國橋村炸雞首間店曝

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

阿滴新房內部裝潢曝！他見1設計：很有事…秒被打臉

中壢「英代外語」無預警倒閉　逾200師生求助無門

快訊／射箭擊中男大生小腿　《木曜4》公布影片！真相全說了

快訊／國3苗栗大山段車禍！駕駛命危

宋逸民慘況曝光「全身長滿疹子」！

喝飲料治喉嚨痛！醫認證5招「不一定得吃藥」

已婚女警偷吃8同事！「炫耀戰績」被發現慘了

「流水席之亂」文章2習慣露餡　創作者身分曝光

點名「5生肖」有劫數！「做1事」可化解血光之災

館長遭槍擊案定讞　寶和會主謀重判16年

史上最離奇大爆炸！2萬人瞬間「全身赤裸」慘死

更多

最夯影音

更多
康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子
王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面