老婆生兒子他飛尼泊爾還願！結果搭上死亡航班　3友一起送命

▲尼泊爾雪人航空（Yeti airlines）編號9N-ANC客機。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

尼泊爾雪人航空（Yeti airlines）客機15日在博卡拉（Pokhara）附近墜毀，當時機上載有68名乘客和4名機組員，包含5名印度人；印度媒體指出，這5人都已罹難，其中一名罹難男子是在妻子生下兒子後準備到尼泊爾的寺廟祭拜還願，沒想到卻遇上死劫，噩耗傳回村莊後，居民都不敢告訴他的妻兒真相。

根據NDTV報導，現年35歲的賈斯瓦爾（Sonu Jaiswal）住在印度北方幫，他先前曾許願，若是已連生兩胎女兒的妻子，能夠在第三胎生下兒子的話，自己就會到位於尼泊爾首都加德滿都供奉濕婆的神廟「帕舒帕蒂納特廟」（Pashupatinath Mandir）祭拜，而妻子在6個月前誕下一名男嬰後，他也決定在10日和另外3名朋友一起飛往尼泊爾還願。

▲尼泊爾空難目前造成至少68人死亡。（圖／路透）

結果，他們4人不幸搭上這班死亡客機，消息傳回村莊後，居民都不敢告訴賈斯瓦爾的妻兒真相。據了解，賈斯瓦爾和朋友們在加德滿都祭拜完後，準備搭機到博卡拉參加滑翔傘體驗，原訂於17日返回印度。

雪人航空發言人巴爾陶拉（Sudarshan Bartaula）透露，失事的ATR 72雙引擎客機載有68名乘客和4名機組員。尼泊爾機場官員則進一步說明，68名乘客中共有15名外籍人士，包含5名印度人、4名俄羅斯人、1名愛爾蘭人、2名南韓人、1名澳洲人、1名法國人和1名阿根廷人，其餘均是尼泊爾人。