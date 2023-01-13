　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大白天逛街被攻擊　女網紅被變態男拉到人行道旁「射嘉明在腿上」

大白天逛街被攻擊　女網紅被變態男拉到人行道旁「射嘉明在腿上」。（圖／翻攝自Instagram／niinatobal）

▲女網紅自爆被變態男猥褻經過。（圖／翻攝自Instagram／niinatobal

記者李振慧／綜合報導

巴西20歲女網紅妮娜(Nina Tobal)近來自爆，她大白天走在熱鬧的街上時，竟然遭變態男子尾隨，對方抓住她後掏出生殖器，在面前不斷摩擦最後還射在她褲子上，令她感覺受到侵犯、十分噁心，提醒所有女性走在街上時，隨時都要注意自身安全。

妮娜近來在約7.2萬粉絲追蹤的Instagram上表示，她走在聖卡塔林納州最大城市若因維利(Joinville)一條主要街道上時，竟然遭到一名男子攻擊，男子當時對著她大喊搶劫，嚇得她不敢妄動，結果被對方推到行人道上一棵樹旁壓著自慰。

妮娜表示，「他威脅我如果敢妄動就會殺了我，我盡量保持冷靜，說他可以拿走任何想要拿走的東西，只要不傷害我，結果他沒有拿走任何物質上的東西，只帶走我的一部份靈魂，他把我推到樹上後取出生殖器自慰」。

男子逞完獸慾後，將白色體液射到妮娜褲子上後便離開。妮娜後來接受當地媒體採訪時表示，「那是我人生中最噁心、骯髒的一刻，這輩子沒有感覺這麼糟糕過」，她希望她的故事能提醒所有女性，「即使是大白天走在熱鬧的街道上，現代女性仍然不安全」。

誇張事件引發網友關注，警方後來根據監視器畫面逮捕到一名30歲男子，男子被捕後也已經坦承犯行，但警方只以性騷擾罪進行起訴。妮娜得知後不滿表示，知道犯人被抓雖然鬆了一口氣，但認為警方應該以性侵罪起訴而不是性騷擾，「因為我很清楚我經歷的是什麼」。

ET快訊
坐太久罹2病風險更高！　醫點名：一天超過8小時注意了
《聲林》選手回娘家！　重現「節目夯曲」台下全躁動
iPhone備忘錄「隱藏版功能」曝光！這10項必知
柯文哲確定退休！這天離開台大醫院　獲贈小熊感謝貢獻
快訊／柯文哲宣布：提前從台大退休
《木曜4》射箭意外　他點名1人「公審帶風向」吃相難看…真相臉
女網紅被變態男攻擊　「射嘉明在腿上」
AKIRA發文拋震撼彈：暫離放浪兄弟！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

上班發現樂透中2千多萬元　OL臉瞬間慘白「昏倒座位上」嚇壞同事

封城和老公太努力做人　女產檢發現「雙胞胎女兒隔5天受孕」嚇壞

9歲男童被邪教綁架！斬首後「活人獻祭」　警在河邊發現無頭碎屍

才新婚4個月！21歲女在家被夫斬首　爸進門目睹「無頭碎屍」崩潰

真的不是雙胞胎！2男同名同工作連外表都長一樣　驗DNA結果超意外

辦公室情慾交流！女警辦多人淫亂趴　和「8警官愛愛」揪同事妻3P

哈利王子新書超越歐巴馬紀錄　首日在英美加狂銷140萬本

月經狂流83天！女1小時用完整盒棉條和衛生棉　送醫急輸血

大白天逛街被攻擊　女網紅被變態男拉到人行道旁「射嘉明在腿上」

抬棺人跌倒「遺體噴飛」親友目睹超崩潰！　墓園滿地爛泥大積水

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

妹子們對猩猩扭動狂舞　牠興奮鼓掌以示肯定XD

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

格鬥賽選手重傷昏迷5天亡　提3質疑...母悲：兒死得太冤枉

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

特斯拉車主抗議大砍價　結果看太便宜竟又下單

哈利王子新書超越歐巴馬紀錄　首日在英美加狂銷140萬本

月經狂流83天！女1小時用完整盒棉條和衛生棉　送醫急輸血

大白天逛街被攻擊　女網紅被變態男拉到人行道旁「射嘉明在腿上」

抬棺人跌倒「遺體噴飛」親友目睹超崩潰！　墓園滿地爛泥大積水

拿不到軍機發飆！普丁翻白眼　怒斥副總理：「別再鬼混了」

誤踩油門！特斯拉「衝破豪宅圍牆」整輛泡泳池裡　祖孫3人獲救

別人的老闆！他「全額買新車」送員工　網羨慕炸了：怎麼我沒有

台北獲選「全球最值得去的52個地方」　外媒讚：享受美食與文化

錯過再等5萬年！稀有彗星這天離地球最近　綠色身影肉眼可見

快訊／北海道羊蹄山雪崩！1外國女遭活埋　同伴挖出時已無生命跡象

2個禮拜沒大便！她「一脫嚇跑男友」　醫吐病況嘆：要切剩20公分

哈利王子新書超越歐巴馬紀錄　首日在英美加狂銷140萬本

2部片觀影順序影響結局！《僕愛君愛》乙野四方字：完全不同感受

泰星Apo、朱智勛現身101粉絲嗨翻！　兩大男神同台拼帥

先探／謝金河：從全年營收看選股攻略

直擊／朱智勛人在台北101　「忙跟粉絲揮手」親切態度超圈粉

直面朱正軒、周嘉韋、黃肇輝強烈抨擊　郭信良：委由律師提告！

《聲林》選手回娘家！　重現「節目夯曲」台下員工全躁動

Smart智富／新零售時代　布局醫藥通路股

老婆生完孩拒恩愛！他忍10年「每晚自己來」快崩潰：真的很難熬

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

國際熱門新聞

已婚女警偷吃8同事！「炫耀戰績」被發現慘了

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

即／北海道羊蹄山雪崩！1外國女遭活埋無生命跡象

嫌太吵「關隔壁床氧氣機」害命　73歲婦入獄

住旅館偷拍A片慘了　女優扭腰床照流出

真的不是雙胞胎　2男同名同工作外表也一樣

又有更衣室被偷拍！4對情侶慘變受害者

才新婚4個月　21歲女被丈夫斬首碎屍

福島核廢水最快春天排入大海！　日本政府拍板

拍片突心肌梗塞　網紅緊抓胸口痛苦倒下

陰莖越小越想買跑車　30歲↑更明顯

梅根「飯店開房」等哈利　黛妃祭日變激情夜

俄國軍人拒絕作戰　被判刑5年

韋伯望遠鏡　首次觀測到系外行星

更多熱門

相關新聞

單親媽家中遇狼竟是社區保全　下場慘曝

單親媽家中遇狼竟是社區保全　下場慘曝

台中某社區的夜班吳姓男保全，愛慕社區中一名僅和10歲兒子同住的女子，竟在調離社區前一天從女子住處浴室窗戶翻進屋內，將女子打得滿臉是血並掀衣意圖性侵，女子奮力抵抗將吳男拽到樓下報警，台中地院審理後，依侵入住宅強制性交未遂罪，處有期徒刑4年6月。

原能會主委涉性騷遭拔官　法界批司法院不辦法官性侵案

原能會主委涉性騷遭拔官　法界批司法院不辦法官性侵案

惡狼載女童探病逼口交！竟辯：有疝氣

惡狼載女童探病逼口交！竟辯：有疝氣

摩鐵約砲吞毒！正妹醒來被剃成白虎怒告

摩鐵約砲吞毒！正妹醒來被剃成白虎怒告

深夜送餐硬上女網友　惡狼二審判4年

深夜送餐硬上女網友　惡狼二審判4年

關鍵字：

女網紅Nina Tobal性侵性騷擾巴西

讀者迴響

熱門新聞

尾牙抽中50萬！眾人喊捐出來...她霸氣回「3字」

中壢「英代外語」無預警倒閉　逾200師生求助無門

鄰居「在家打球」吵瘋　她崩潰一招反制

阿滴新房內部裝潢曝！他見1設計：很有事…秒被打臉

台灣也吃得到！韓國橋村炸雞首間店曝

已婚女警偷吃8同事！「炫耀戰績」被發現慘了

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

快訊／射箭擊中男大生小腿　《木曜4》公布影片！真相全說了

男買新車上國道　輔助駕駛追撞GG了

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

點名「5生肖」有劫數！「做1事」可化解血光之災

館長遭槍擊案定讞　寶和會主謀重判16年

從宿舍上舖摔落！22歲女大生慘死

喝飲料治喉嚨痛！醫認證5招「不一定得吃藥」

宋逸民慘況曝光「全身長滿疹子」！

更多

最夯影音

更多
康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子
王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面