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「尼泊爾墜機」艙內直播恐怖畫面曝！　乘客驚叫下秒葬身火海

記者張靖榕／綜合外電報導

尼泊爾雪人航空（Yeti airlines）「9N-ANC」班機15日墜毀博卡拉（Pokhara）附近，機上含4名機組員72人中證實至少68死，是尼泊爾30年來最重大空難事件。一則疑似機艙內部失事當時的直播畫面迅速流傳網上，原本嘻笑的乘客聲音轉為惶恐失措，下一秒機艙內瞬間變成火海地獄。

▲▼尼泊爾空難機艙內直播畫面流出。（圖／翻攝臉書）

▲尼泊爾空難機艙內直播畫面流出。（圖／翻攝臉書）

據了解，「9N-ANC」班機當時印度籍的乘客賈什瓦爾（Sonu Jaiswal）正在進行臉書直播，拍下窗外的地景以及機艙內的乘客，他一度把鏡頭轉向自己，臉上掛著淺淺的微笑。很快地，機身開始不穩，重心嚴重傾斜後，男女乘客爆出惶恐的驚叫聲，座椅瞬間爆裂脫落只剩支架，鏡頭前的畫面變成一片火海。

該影片在臉書、推特等社群廣傳，印媒紛紛報導，此次發生在尼泊爾的空難創下該國30年來最慘重紀錄。數以百計的搜救人員集結至失事地點加緊搜救，目前已確認至少有68人死亡，當局在15日晚間宣布暫停搜救活動，直到今（16日）早再恢復搜救。

▼飛機墜毀在峽谷中。（圖／路透）

▲▼ 尼泊爾雪人航空一架客機15日墜毀。（圖／路透）

▲▼ 尼泊爾雪人航空一架客機15日墜毀。（圖／路透）▲▼ 尼泊爾雪人航空一架客機15日墜毀。（圖／路透）

班機15日從尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）起飛，準備飛往第2大城市博卡拉（Pokhara），不料在即將降落的時候，在博卡拉新、舊機場間的山區峽谷中墜落。稍早的影片顯示，飛機在墜落時機身大角度傾斜，空中劃出巨響。墜機後撞成無數殘骸碎塊，土地表面被高溫火勢烤焦。

失事當時天空晴朗，目前並不清楚失事原因。

雪人航空發言人巴爾陶拉（Sudarshan Bartaula）透露，失事的ATR 72雙引擎客機載有68名乘客和4名機組員。尼泊爾機場官員則進一步說明，68名乘客中共有15名外籍人士，包含5名印度人、4名俄羅斯人、1名愛爾蘭人、2名南韓人、1名澳洲人、1名法國人和1名阿根廷人，其餘均是尼泊爾人。

尼泊爾警方表示，目前部分屍體已被送往醫院，還有36具屍體仍在飛機墜毀地點周遭300公尺的峽谷中等候運送。尼泊爾軍方也證實部份罹難者人數，稱失事現場仍有30多具屍體，「飛機墜毀在峽谷中，所以很難運送遺體」、「搜救工作正在進行中」。

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