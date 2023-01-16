旋轉90度後掉入峽谷！尼泊爾墜機可能原因曝　專家：飛機早已失速

▲尼泊爾15日發生嚴重空難，目前官方證實已有68人死亡。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

尼泊爾15日爆發30年來最嚴重空難事件，雪人航空一架載有72人的航班在博卡拉附近墜毀，官方證實已至少有68人死亡。儘管目前當局仍在調查導致飛行失事的確切原因，但現場畫面顯示，飛機墜毀時天氣晴朗，機師事前也未報告技術故障，因此飛行專家認為，墜機可能與飛機失速、機師失去對飛機的控制有關。

據印度PTI報導，一名不願具名的飛機事故調查員指出，雖然飛機墜毀的確切原因必須在詳細調查結束後才能被確定，但從網上流出的現場畫面看來，這起事故可能與飛行員操作不當，或攻角（AOA）感測系統故障有關，「飛機墜毀前出現了機頭輕微上升，機翼向左側下垂的狀況，看起來是出現了失速問題」。

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines???????? ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf — Aerowanderer (@aerowanderer) January 15, 2023

印度一位常飛尼泊爾航線的高級機師則表示，尼泊爾地形險峻，因此機師在飛行途中遵循標準作業程序，並獲得良好休息至關重要。他認為，這起事故可能與飛行員疲勞，或是未遵守程序有關。另一名有20年飛行經驗的機師也認可墜機事故可能與飛行員操作失誤，或飛機失速有關。

澳洲資深航空顧問漢斯福德（Neil Hansford）在澳洲ABC採訪中指出，墜機可能是人為失誤所致，「機師當時可能飛得太慢了；當你在低空低速飛行時，飛機就很有可能失速，如果機師這時候又急速左傾的話，那麼飛機就會失去所有升力，然後像石頭一樣不斷下降、墜毀」。

他認為，機師可能在墜機前就已失去了對飛機的控制，所以飛機最後才掉在了山脊邊緣，「我覺得燃料並不是問題，因為飛機墜毀後一下就燒起來了，這意味著機上顯然有很多燃料」。已退休的A380飛機機長尼克松（James Nixon）表示，現在最重要的是找到飛機的黑盒子，這樣當局才能釐清飛機失事的原因。