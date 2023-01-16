家屬崩潰哭！尼泊爾空難重啟搜救　急尋黑盒子與下落不明4人

▲尼泊爾16日持續進行搜救。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

尼泊爾15日空難事故至少造成68人死亡，在暫停救援行動一晚後，16日上午重啟搜救。當局表示，目前正在尋找其餘下落不明的4人，同時搜尋黑盒子的下落。

▲失事班機從首都加德滿都起飛，原定飛往博卡拉（Pokhara）。（圖／CFP）

綜合路透、半島電視台報導，雪人航空的ATR 72失事班機15日載著68名乘客與4名機組人員起飛，原定飛往博卡拉（Pokhara），但卻發生墜毀事故，救援人員15日晚間已尋獲機上68人的遺體，並未找到倖存者。部分罹難者親屬前往醫院，依據外媒拍攝到的照片，有人情緒潰堤哭泣，也有人現身首都加德滿都機場，但需要身旁的人攙扶。

▲女子的親屬搭乘失事客機，在遺體送往醫院時，忍不住情緒潰堤哭泣。（圖／達志影像／美聯社）

▲在首都加德滿都機場，一名罹難者家屬被他人攙扶。（圖／路透）

博卡拉員警Ajay K.C.表示，搜救行動15日因天黑暫停的搜救行動已經重啟，目前已有63具遺體送往醫院，「我們將從峽谷中打撈5具遺體，並尋找其餘4人」。遺體將於鑑定與查驗程序完成後，移交給家屬。

目前尚不清楚飛機墜毀的原因。尼泊爾民航局發言人尼魯拉（Jagannath Niroula）透露，在救援人員持續尋找倖存者的同時，也在搜尋黑盒子的下落，也就是駕駛艙通話記錄器（cockpit voice recorder）以及飛行資料記錄器（Flight Data Recorder）。

尼泊爾定調把16日訂為全國哀悼日，並成立委員會進行調查，提出避免未來類似事件重演的措施。自2000年以來，尼泊爾已有近350人死於飛機或直升機墜毀事故。

▼罹難者遺體將於鑑定與查驗程序完成後，移交給家屬。（圖／路透）