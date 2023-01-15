陸公布「在院死亡」5.9萬例　胡錫進：應視為「客觀的努力」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官方14日公布，從去年12月8日至今年1月12日，大陸全國醫療機構累計發生在院新冠相關死亡病例59938例。對此，大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進表示，官方大概考慮到了疫情期間準確統計死亡人數的困難，因此用了「在院死亡」的限定，這應被視為一種客觀的努力。

胡錫進在微博上發文提到，很多人注意到，公布的是「在院」死亡病例數據，據此可以認為，如果是在醫院外，比如在家中死亡的情況，並不在近6萬死亡病例的統計之內，「因此這個數據也應該視為這一個多月裡新冠死亡病例的不完全統計。」

胡錫進說，他看到有人擔心，在醫院中的死亡病例也可能有漏報的情況，他個人希望那樣的漏報範圍有限，「之前的確出現過有的地方對水災等重大災難死亡人數的瞞報情況，然而與這種現像作鬥爭也一直是我們社會的關切和警覺。」

胡錫進指出，從全球的情況看，準確統計新冠死亡病例通常是困難的，很多國家公布的統計數據經不起細摳，「到去年五月，全球統計的新冠死亡人數為540萬人，但是世衛組織官員當時公開表示，世衛相信許多國家低估了死亡人數，實際的新冠死亡者當時已經接近1500萬人，大約相當於官方通報數字的三倍。」

胡錫進提到，美國沒有官方數據，約翰霍普金斯大學的數據被認為是最權威的，該大學迄今公布的美國死亡人數約為110萬人，但它同時公布的感染數字只有10164萬例，而美國哈佛、耶魯和斯坦福三所大學不久前的聯合估算是，94%的美國人至少已經感染過一次新冠病毒，用這個比例乘以美國人口，感染者約為3.1億，是約翰霍普金斯大學統計數據的三倍，「這樣看，該大學的死亡人數統計也應該是嚴重低估了的。」

胡錫進認為，官方周六公布近一個多月的死亡人數，大概考慮到了疫情期間準確統計死亡人數的困難，因此用了「在院死亡」的限定，這應被視為一種客觀的努力。