　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

胡錫進：放開封控是「兩害取其輕」　有面對現實、尊重民意的因素

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲胡錫進。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸先前一直堅持「動態清零」的防疫措施，但近期卻大幅鬆綁，引來不少討論。對此，大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進認為，這是「兩害取其輕」，選擇了放開封控，「這當中有面對現實、尊重大部分民眾意願的因素，也有高強度防疫進行了三年之後順勢而為、化被動為主動的戰略考量因素。」

胡錫進在微博上發文提到，中國邁入了擺脫大規模封控的新時期，一些人的第一反應是「秋後算帳」，把這次重大調整當成否定之前防疫政策的證據，「我覺得他們犯了基本的邏輯錯誤。」

▲武漢抗疫專題展以「人民至上、生命至上」為主題。（圖／CFP）

胡錫進指出，有一種作戰叫「阻擊戰」，打阻擊有的時候輕鬆，但很多時候也會很艱苦，打到一定時間會撤銷阻擊，實施戰略撤退或轉移，但是撤退和轉移絕不是對阻擊戰的否定，「我希望那些宣揚『三年抗疫白搞了』的人能在大思維上轉過這個彎來。」

胡錫進表示，世界上幾乎所有國家和地區放開封控都是迫不得已的，歐美放開得最早，是因為沒有能力組織有效防疫，所以只能一開始就往「群體免疫」方向走，「群體免疫」在前兩年造成了災難性結果，如果歐美有辦法的話，也一定會把放開的時間往後推。

胡錫進說，中國今年入秋以來疫情猛烈，過去的辦法代價太大，行不通了，而病毒的致病力又下降了，「兩害相權取其輕，我們選擇了放開封控。這當中有面對現實、尊重大部分民眾意願的因素，也有高強度防疫進行了三年之後順勢而為、化被動為主動的戰略考量因素。」

▲▼ 大陸疫情,烏魯木齊,烏魯木齊解封,新疆 。（圖／視覺中國）

胡錫進強調，很多人都認為國家三年防疫贏得了時間，切實保護了很多人的生命健康，為放開封控贏得了一個時間窗口，使得今天面對了一個雖然傳播速度極快，但致病力大為下降的Omicron變異株，「至於我們今年放開封控的時間是否非常準確，這絕非今天可以評價的，只能通過更長的時間視距來觀察總結。」

胡錫進還說，「現在有一些人嫌放開早了，覺得為何不把這個冬天挺過去，過了流感季再說？另一部分人則覺得放開得晚了，應該在夏天就採取行動。這些爭論都讓時間去證明孰對孰錯吧。」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
墨龍太子降駕「賞女一巴掌」！　專家說話了
LIVE／理科太太不怕酸民！諮商課改名續賣　吳怡農遭爆假公益
快訊／「林俊傑恩師」林秋離病逝！換肝12天救不回
高雄民宅遭3波槍擊！　現場畫面曝
快訊／理科太太被罵發聲了！　宣布課程改名繼續賣
獨／男性侵姪女、表妹！　淫亂片藏雲端被Google通報
他狂砍53分神蹟！　寫NBA近28年超狂紀錄
雙12逆襲！華航超殺促銷「飛日機票萬元有找」
《全明星》壯壯「膝蓋抽出積血」潰堤了！　血淋淋照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

史上第4次！大陸發行3.3兆元特別國債　專家：借新還舊

大陸解封後的「票房救星」　《阿凡達2》預售總票房3天達4億

13萬女網紅遭虐殺「割舌分屍」！12字發文淪遺言　警逮到30歲兇手

胡錫進：放開封控是「兩害取其輕」　有面對現實、尊重民意的因素

北京發熱門診爆滿！70歲老人高燒39度　零下5度「蹲地等就醫」

家長找遊戲高手「虐爆自己小孩」　孩子「連輸5場」氣哭：不玩了

掌握14億人的出行軌跡！　大陸「行程碼」13日正式下線

終於商談小三通！陸大開綠色通道　陳福海、王忠銘今赴廈門

蘇貞昌諷「到對岸餐敘示好」　劉兆玄：別甩鍋好好處理農漁產品

最後離別！揚州艦護送江澤民骨灰　依生前意願全數撒入江海

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

計程車不理義交「違規左轉」　遭輕軌攔腰撞至少被推10公尺

男騎車抽菸被警攔查！　意外重逢失散20年母親

54歲伊能靜認「有醫美」：很正常　否認婚變誇秦昊「拍手就頭條XD」

水餃煮到「皮餡分離」他傻眼：這是炒飯喔？

柴柴公園挖出「神祕大石頭」 癡笑守整夜...媽：靠近會低吼

史上第4次！大陸發行3.3兆元特別國債　專家：借新還舊

大陸解封後的「票房救星」　《阿凡達2》預售總票房3天達4億

13萬女網紅遭虐殺「割舌分屍」！12字發文淪遺言　警逮到30歲兇手

胡錫進：放開封控是「兩害取其輕」　有面對現實、尊重民意的因素

北京發熱門診爆滿！70歲老人高燒39度　零下5度「蹲地等就醫」

家長找遊戲高手「虐爆自己小孩」　孩子「連輸5場」氣哭：不玩了

掌握14億人的出行軌跡！　大陸「行程碼」13日正式下線

終於商談小三通！陸大開綠色通道　陳福海、王忠銘今赴廈門

蘇貞昌諷「到對岸餐敘示好」　劉兆玄：別甩鍋好好處理農漁產品

最後離別！揚州艦護送江澤民骨灰　依生前意願全數撒入江海

網友「姊姊」誘10歲女童交換裸照　真實身分曝光…下場慘了

基督教台播「反同節目」遭處分　韓法院判敗訴：不應侵犯宗教自由

林忠正／俄式制裁套在台海　中國經濟將在劫難逃

台積電赴美設廠人才出走？　經長：簽約三年會回流

15日赴新加坡考察交流雙語教育　柯文哲：將有部長級會面

冷空氣將至中南部有感降溫　東森寵物高雄十全店「冬裝秀」暖萌

台灣足球黃金時期！「這2場比賽」被挖出　當年奇蹟逆轉嗨翻全國

明明有桃花卻無法脫單！「2022和愛情擦身而過」TOP4星座

「大大武花大武花」成絕響？傳台南大東夜市恐熄燈　市府回應了

入冬首波寒流強襲！低溫急凍7度　「周四、五高山可望降雪」

大陸熱門新聞

家長找來遊戲高手　把自己小孩虐到不想玩

陳福海、王忠銘今赴廈門　陸大開綠色通道　

蘇貞昌諷「到對岸餐敘示好」　劉兆玄回應

武漢醫院排長龍！市民嘆：全是發燒的

陸「天才少年」出家　12年後還俗戀愛了

13萬女網紅遭虐殺割舌分屍！12字發文淪遺言

江澤民骨灰撒入江海

女子驚叫「我只穿內衣！」　大白破門擄人

北京醫院爆滿！70歲老人蹲地等就醫

掌握14億人的出行軌跡！　大陸「行程碼」13日正式下線

陸疫情高峰1個月內到來　結束時間曝

男爆料女友賣淫　反被嗆：性功能輸3歲小孩

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

大冒險輸了！7男捆住圍攻　女直播主哭慘

更多熱門

相關新聞

胡錫進不信「中國通報染疫數」

胡錫進不信「中國通報染疫數」

中國大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進8日在微博上發文表示，大陸國家衛健委通報的染疫數字比之前最多的時候少了一大半，跟他得到的資訊互相矛盾，所以他不相信數字是真實的，「應該把這個問題捅破，讓數字回歸真實面貌，或者乾脆不報了。」

胡錫進不爽發文！質疑北京、上海防控措施和中央不一致

胡錫進不爽發文！質疑北京、上海防控措施和中央不一致

陸防疫各地不同調　濟南：上廁所要查核酸

陸防疫各地不同調　濟南：上廁所要查核酸

每天300下伏地挺身　胡錫進：染疫就去方艙

每天300下伏地挺身　胡錫進：染疫就去方艙

胡錫進：病毒傳播擋不住了

胡錫進：病毒傳播擋不住了

關鍵字：

胡錫進放寬鬆綁

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤激戰37歲鮮肉！羞認：每次都送醫

快訊／資深男星陳屍家中浴室享壽78歲！　隔天被親人發現

墨龍太子降駕打女信眾巴掌　網怒洗版

想買車要快！　明年全面大漲

「年輕人去哪工作？」　8年級生揭真相

理科太太賣諮商筆記！衛生局回應了

世界盃導火線　兩國直接場外激戰

百歲人瑞喜喪　子孫靈前打成一團鬧出人命

陶晶瑩半夜接「女兒越洋哭訴電話」心疼：只能乾著急

廖老大千萬保時捷出事了！　卡山溝畫面曝

台南工人維修遭捲入　想逃仍慘死

蔡允潔出道最大尺度！老公忍不住了

C羅淚別世界盃首發聲

寶雅賣1物「牙醫診所才有」　內行曝：超方便

手搖飲加1料「無糖也228大卡」　

更多

最夯影音

更多
出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸
世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面