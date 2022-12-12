胡錫進：放開封控是「兩害取其輕」　有面對現實、尊重民意的因素

▲胡錫進。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸先前一直堅持「動態清零」的防疫措施，但近期卻大幅鬆綁，引來不少討論。對此，大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進認為，這是「兩害取其輕」，選擇了放開封控，「這當中有面對現實、尊重大部分民眾意願的因素，也有高強度防疫進行了三年之後順勢而為、化被動為主動的戰略考量因素。」

胡錫進在微博上發文提到，中國邁入了擺脫大規模封控的新時期，一些人的第一反應是「秋後算帳」，把這次重大調整當成否定之前防疫政策的證據，「我覺得他們犯了基本的邏輯錯誤。」

胡錫進指出，有一種作戰叫「阻擊戰」，打阻擊有的時候輕鬆，但很多時候也會很艱苦，打到一定時間會撤銷阻擊，實施戰略撤退或轉移，但是撤退和轉移絕不是對阻擊戰的否定，「我希望那些宣揚『三年抗疫白搞了』的人能在大思維上轉過這個彎來。」

胡錫進表示，世界上幾乎所有國家和地區放開封控都是迫不得已的，歐美放開得最早，是因為沒有能力組織有效防疫，所以只能一開始就往「群體免疫」方向走，「群體免疫」在前兩年造成了災難性結果，如果歐美有辦法的話，也一定會把放開的時間往後推。

胡錫進說，中國今年入秋以來疫情猛烈，過去的辦法代價太大，行不通了，而病毒的致病力又下降了，「兩害相權取其輕，我們選擇了放開封控。這當中有面對現實、尊重大部分民眾意願的因素，也有高強度防疫進行了三年之後順勢而為、化被動為主動的戰略考量因素。」

胡錫進強調，很多人都認為國家三年防疫贏得了時間，切實保護了很多人的生命健康，為放開封控贏得了一個時間窗口，使得今天面對了一個雖然傳播速度極快，但致病力大為下降的Omicron變異株，「至於我們今年放開封控的時間是否非常準確，這絕非今天可以評價的，只能通過更長的時間視距來觀察總結。」

胡錫進還說，「現在有一些人嫌放開早了，覺得為何不把這個冬天挺過去，過了流感季再說？另一部分人則覺得放開得晚了，應該在夏天就採取行動。這些爭論都讓時間去證明孰對孰錯吧。」