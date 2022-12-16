胡錫進「終於陽性」了！　整周趴趴走：我不陽「不足以平民憤」

▲胡錫進。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進16日上午在微博表示，自己昨天晚上發燒到38.4度，今天早上自行快篩，終於確定「陽性」，感到很「踏實」，目前吃了兩片退燒藥，應該挺過今天就沒事了，「過去當總編16年，我只請過兩天病假，發燒時照寫社評不誤。」

▼胡錫進吃了兩顆退燒藥。（圖／翻攝微博）

胡錫進提到，「老胡陽了哈，今天早上測出來的，比兩周前我預測自己會在一個月之內中招早了很多天。老胡陽了好啊，因為我是放開封控的輿論支持者之一，有人給我貼『躺平派』標籤，現在北京市那麼多人感染了，我要是不陽，簡直是『不足以平民憤』。」

胡錫進說，過去一個多星期，他去了醫院、急救中心、商超、快遞公司等「複雜地方」採訪，預感到自己很難躲過的，但也抱著可以「在刀尖上跳一個漂亮平安舞」的僥倖，很注意個人防護，「但前天夜裡我採訪完快遞公司，回來後就覺得有不適，夜裡疑似發燒，但沒測。昨天下午才發現自己真的發燒了，但當時是陰性，今天早上測出來兩道槓，這下『踏實』了。」

▼胡錫進終於陽性。（圖／翻攝微博）

胡錫進強調，他的症狀算不上很重，昨晚燒到38度4，到目前我一共吃了兩片退燒藥，別的暫時什麼藥都還沒吃過，「我覺得挺過今天，應該就沒事了。我個人對疾病的承受力比較強，過去當總編16年，我只請過兩天病假，發燒時照寫社評不誤。現在沾上新冠，也基本不會影響我做什麼事。當然，從昨天開始，我就停止了外出採訪，在轉陰之前，我將嚴格居家隔離。」

胡錫進還說，他周圍的親朋好友大部分都染上了，但大家都挺樂觀的，「國家決定放開封控，老胡跟著洪流往前走，無論經歷什麼，我都不會覺得孤獨，因為我在周圍看到很多很多同伴，我是他們中的一份子。做這樣的一份子，我覺得很踏實。」