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陸派官員「進駐順豐速運」任第一書記　胡錫進質疑遭刪文

▲▼順豐航空貨機 。（圖／CFP）

▲順豐航空貨機 。（圖／CFP）

文／中央社

中共陝西省委組織部近日選派25名年輕幹部赴重點非公有制企業擔任駐企第一書記，環球時報前總編輯胡錫進今天發文指黨章和公司法並無相關規定，恐干預企業經營，但文章旋遭刪除。

中國拚經濟、扶民企之際，陝西向非公企業派駐第一書記，引發輿論質疑聲浪。「非公有制企業」除了大陸公民私有企業，外商、台港澳商主導企業均在列。

陝西日報10日報導，近日，陝西省委組織部從省級有關部門、業務主管單位選派25名優秀年輕幹部赴25戶省內重點非公企業擔任駐企第一書記，宣稱這是「助力非公黨建提升，助推民營企業發展」。

選派工作立足「四個著眼」，首先提到「著眼於貫徹落實黨的20大關於加強非公有制企業黨建工作，加強新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨的建設的新部署新要求」；其次是「著眼於貫徹落實中央、省委經濟工作會議關於切實落實『兩個毫不動搖』，為民營企業解難題、辦實事，為民營經濟高質量發展營造更好環境的安排部署」。

▲▼大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

▲大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

胡錫進13日下午在社群發文說，加強非公有制企業的黨建工作，這是應該的，但是在黨章和公司法裡都沒有上級組織部門向非公有制企業黨組織派駐第一書記的相關規定。非公企業黨組織的書記應該由所在企業黨員投票選出來，內地某省（陝西）是在開創一個先例。中國民營企業非常發達的東南沿海地區，非公企業也紛紛成立了黨組織，但是沒有聽說有省委組織部向那些企業大規模派駐第一書記的情況。

他指出，黨委書記在各行政區域和國有機構中都是一把手，上述省委組織部向非公企業派駐第一書記，他們會不會參與對企業經營的主導，他們是否具有那樣的能力，以及那樣做合法嗎，這些都是問題。該省組織部門的相關公告談了這一派駐行動的意義和駐企幹部的使命，但都是從大的原則意義上講的，「沒有回答人們實際最關切的這些問題」。

胡錫進直言，由於省委組織部的權威很高，這些派駐非公企業的第一書記身上自然帶了某種權威，他們如果想直接參與、干預企業的經營，應該能夠做得到。

他提到，當前恢復民營企業的信心，鼓勵它們放手發展，是國家的重要政策導向。去年底的中央經濟工作會議強調，要切實落實「兩個毫不動搖」，而且要大力提振市場信心。那次會議還要求，「要從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落下來，從政策和輿論上鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大。依法保護民營企業產權和企業家權益。各級領導幹部要為民營企業解難題、辦實事，構建親清政商關係。」

胡錫進反問，派駐第一書記是否能夠起到會議要求的這些效果呢？如果要堅持推廣這一先例，顯然需要更加詳盡的規定和說明，要切實有助於提振被派駐第一書記以及其他民營企業的信心，打消人們的困惑。

胡錫進強調，把一個企業做大，做強，是非常不容易的事情，每個企業都面臨各自獨特的艱難。尊重企業的依法獨立經營權，保障企業家的合法權益，這些都是鼓勵、推動民營企業不畏艱險，保持開拓進取精神的政策環境前提。希望向非公企業派駐第一書記的上述內地省份在這個問題上保持審慎態度，對駐企第一書記的職責做出充分釐清，打消企業和社會的疑慮，確保民營企業可持續健康發展。

胡錫進發文直問陝西省委後，微博隨即刪除他的文章，微信也屏蔽他的發文，許多自媒體的批評文也相繼被消失，但網路質疑文章持續出現。

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順豐順豐速運胡錫進陝西

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