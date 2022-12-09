胡錫進不信「中國通報染疫數」　直言「乾脆不報了！」

▲環球時報前總編輯胡錫進。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進8日在微博上發文表示，大陸國家衛健委通報的染疫數字比之前最多的時候少了一大半，跟他得到的資訊互相矛盾，所以他不相信數字是真實的，「應該把這個問題捅破，讓數字回歸真實面貌，或者乾脆不報了。」

胡錫進提到，今天（8日）國家衛健委通報的全國頭一天新增感染數字是21165例，而昨天報的是27847例，反而下降了，而且現在的兩萬多例比前一段時間最多時的4萬多例減少了大約一半，「這個數字與老胡直接觀察到的情況和網上可信的信息相矛盾，所以我不相信這個數字是真實的，而且大概也不會有誰相信它的真實性。」

胡錫進強調，「但是這個數字就這麼公佈了，明明不真實，有關方面和傳播渠道也不去糾正它，或者進行特別說明，這非常不應該。」

胡錫進指出，憑著他周圍感染者已經形成的密度和繼續快速增加的勢頭，可以大致判斷，北京市現在的單日新增感染人數已經超過上海今年春天那波疫情單日新增的峰值，「因為當時老胡認識的那些上海人中實際中招感染的並不多，肯定不像北京現在這樣遍地開花。所以我認為，僅北京現在的單日新增的感染人數就已經超過了衛健委公佈的全國兩萬多例。」

胡錫進認為，一定是中間哪裡出了問題，各地在按照一種已經脫離了真實情況的計算方式在往上報當地的感染數字，「我不知道哪些地方報的數字是真實的，但一定有不少地方報的數字嚴重脫離了實際情況，而且我擔心，這樣的往上誤報會在各地之間相互影響。衛健委會對其公佈的全國數字嚴重失真不知情嗎？我覺得應該不會。」

胡錫進強調，應該把這個問題捅破，讓數字回歸真實面貌，或者乾脆不報了，「說實話，無論現在數字多大，公眾都不會被驚著。如果不報了，大家也能理解。由於很多地方不再測核酸，很多人陽了，自我居家隔離也不上報，因此要做到統計數字真實，這本身就挺難的。」

胡錫進說，如果繼續報數字，第一差距不該這麼大；第二，如果就是避免不了較大誤差，應主動對社會說清楚。總之不該讓這個已經嚴重失真的數字繼續通過官方通報渠道傳向公眾，並且不做說明，讓大家自己去理解琢磨。」

胡錫進還說，這不利於維護官方信息的嚴肅性，也不利於塑造大家對疫情傳播情況的客觀認知，「而且很重要的一點是，我們的社會不應該允許這麼大誤差的數據就如此延續報下去，這樣的不允許應當成為一個堅定的原則和習慣。」