中印軍隊傳爆發衝突　胡錫進：若確認「交火」將是嚴重的定性

▲中印兩國之前已取得協調，同意從喜馬拉雅等爭議地區撤軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國和印度再傳出發生衝突，雙方均有軍人受傷，無人死亡。對此，大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進表示，若最終確認是「兩軍交火」，將是一次嚴重的定性，「還是看接下來中印兩國官方如何正式表態吧。」

胡錫進在個人微博發文稱，目前中印官方均未證實兩軍發生軍事衝突，若印度媒體報導屬實的話，「表明中印政府和兩軍都希望控制事件的影響，不讓它發酵，雙方有可能在商討如何處理此事。」

▲中印軍隊曾在加勒萬河谷發生衝突。（圖／翻攝自陸媒）

胡錫進指出，中印邊防部隊近年雖然多次摩擦，但一直保持了不相互開火的界限；加勒萬谷（Galwan Valley）導致雙方軍人死亡，印軍死亡人數多達20名，但雙方軍隊那次也是「械鬥」，如果這次兩國軍隊都有開火，而且雙方正式確認「兩軍交火」，將是一次嚴重的定性。

胡錫進認為，目前只是印媒援引「消息人士」的說法，印方的態度仍比較模糊，「還是看接下來中印兩國官方如何正式表態吧。」

國際亞洲新聞社（ANI）今（13）日引述消息人士報導稱，印度與中國軍隊9日在印度阿魯納查省（Arunachal Pradesh）達旺（Tawang）地區爆發衝突，導致雙邊少數軍人受輕傷。