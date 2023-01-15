讓你消防知識通通有　南消五大隊永康兵仔市場踩街宣導

▲台南市消防局第五大隊復興消防分隊，選擇在年前與大灣婦女防火宣導隊，一同至市場內向採買民眾及攤商們宣導防火、防災重要觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五大隊復興消防分隊，選擇在年前與大灣婦女防火宣導隊，一同至市場內向採買民眾及攤商們宣導防火、防災重要觀念，面對面接觸一般民眾計500餘名，期能提昇永康區民眾防火防災意識及技能。

活動以踩街方式進行，透過各類消防宣導手板及模型來推廣安全知識，並發放宣導小物的方式來加深民眾印象，主要宣導內容如下:安裝住宅用火災警報器來及早偵知火災發生，早期預警避免火勢擴大釀成更大之損失；爆竹煙火應選購有合格標示的煙火，施放要注意安全；避免一氧化碳中毒，注意通風及慎選熱水器，逃生以及避難技巧，居家用火及用電的使用安全須知…等。

此次宣導活動，宣導人員與民眾們拉近距離，彼此互動也更加熱絡，更可以對其不懂或想詢問的知識第一時間給予解惑，成效是相當良好的。

台南市長黃偉哲表示，期許消防知識藉由深入社區或鄰里的宣導，民眾能將所學分享給周遭的所有人，強化台南市整體防火防災安全。進而提昇民眾對消防安全的重視，以自保每個家人基本的生命財產安全。

台南市消防局李明峯局長表示，消防單位平時除了救災救護及為民服務工作外，針對每個轄區的特性做最有效率的宣導，都能讓民眾有所收獲，保有正確防火防災觀念。