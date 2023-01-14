小小消防體驗營　火神護祐平安祈福3點燈儀式

▲台南市消防局辦理119擴大防火宣導小小消防體驗營暨「火神護祐平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安消防祈福點燈儀式」，吸引眾多民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市消防局14日下午2時至晚上10時，特別選在古蹟火見樓消防局中正分隊前方辦理119擴大防火宣導小小消防體驗營暨「火神護祐平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安消防祈福點燈儀式」。

活動由市長黃偉哲率消防局長李明峯、祀典武廟主委林培火、義消總隊長黃崇銘、台南市消防之友會理事長許敘超、消友會第7辦事處長陳建翰、義消第六大隊長吳春標、義消第七大隊長陳金生、顧問團長曾志耀、義消第七大隊暨所屬義消中隊長、各級立委、議員民代、更遠道來自日本群馬縣政府相川章代局長及日本朋友們，共同祈福點燈，祈求平安，市民安居樂業幸福生活。

市長黃偉哲表示，感謝台灣祀典武廟的林主委及廟方各委員的幫忙，結合消防局李局長帶領的團隊共同辦理防火防災宣導，連續兩年讓「火神護祐平安祈福消防燈籠暨祈福點燈活動」順利辦理並深獲好評，成為台南亮點之一，也感謝消防之友會第7辦事處、義消第六及七大隊暨所屬中隊及台南高級商業職業學校的支持，讓這個活動更為熱鬧，今年邁入第三年，燈籠數超過2500顆，同時也有來自日本群馬縣的燈籠，甚至還成功建立台南市與日本群馬縣防火防災交流，也感謝日本群馬縣政府相川章代局長率團前來，一同在2023年年初大家齊聚在中正分隊參加點燈祈福，讓今晚的活動更增添無限光彩，同時也成功行銷台南市與日本群馬縣的城市交流。

今年結合119擴大防火宣導活動，現場設置7個防火宣導站及政令宣導攤位，共同推廣各式居家防火宣導、CPR救護宣導、反貪污好運轉盤遊戲等各式宣導，吸引現場民眾在攤位前大排長龍，闖關者在體驗遊戲的同時，也增進對防災及廉政的知識。晚上的消防祈福點燈，位於中間主燈區的「火德星君」即民間俗稱的火神爺，掌管天下一切與火相關的事務，是火神也是消防人員的守護神，今日祈福燈儀式更在過年期間集結消防弟兄的心念祈福遶境宣導，在關聖帝君及火德星君的庇佑之下為市民、為消防人員及為疫情，祈福居家平安、救災救護出入安全，創造市民安居樂業、幸福台南。

在燈籠成品的環繞點綴，消防局中正分隊及祀典武廟在濃濃防火意識下，展現出政府與在地信仰充分結合呈現溫馨感性的場面，相信之後會成為市民朋友駐足欣賞的新興景點，熱情歡迎大家前來觀賞。