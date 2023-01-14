　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

小小消防體驗營　火神護祐平安祈福3點燈儀式

▲台南市消防局辦理119擴大防火宣導小小消防體驗營暨「火神護祐平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安消防祈福點燈儀式」，吸引眾多民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局辦理119擴大防火宣導小小消防體驗營暨「火神護祐平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安消防祈福點燈儀式」，吸引眾多民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南市消防局14日下午2時至晚上10時，特別選在古蹟火見樓消防局中正分隊前方辦理119擴大防火宣導小小消防體驗營暨「火神護祐平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安消防祈福點燈儀式」。

▲台南市消防局辦理119擴大防火宣導小小消防體驗營暨「火神護祐平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安消防祈福點燈儀式」，吸引眾多民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局辦理119擴大防火宣導小小消防體驗營暨「火神護祐平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安消防祈福點燈儀式」，吸引眾多民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動由市長黃偉哲率消防局長李明峯、祀典武廟主委林培火、義消總隊長黃崇銘、台南市消防之友會理事長許敘超、消友會第7辦事處長陳建翰、義消第六大隊長吳春標、義消第七大隊長陳金生、顧問團長曾志耀、義消第七大隊暨所屬義消中隊長、各級立委、議員民代、更遠道來自日本群馬縣政府相川章代局長及日本朋友們，共同祈福點燈，祈求平安，市民安居樂業幸福生活。

▲台南市消防局辦理119擴大防火宣導小小消防體驗營暨「火神護祐平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安消防祈福點燈儀式」，吸引眾多民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局辦理119擴大防火宣導小小消防體驗營暨「火神護祐平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安消防祈福點燈儀式」，吸引眾多民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局辦理119擴大防火宣導小小消防體驗營暨「火神護祐平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安消防祈福點燈儀式」，吸引眾多民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局辦理119擴大防火宣導小小消防體驗營暨「火神護祐平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安消防祈福點燈儀式」，吸引眾多民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，感謝台灣祀典武廟的林主委及廟方各委員的幫忙，結合消防局李局長帶領的團隊共同辦理防火防災宣導，連續兩年讓「火神護祐平安祈福消防燈籠暨祈福點燈活動」順利辦理並深獲好評，成為台南亮點之一，也感謝消防之友會第7辦事處、義消第六及七大隊暨所屬中隊及台南高級商業職業學校的支持，讓這個活動更為熱鬧，今年邁入第三年，燈籠數超過2500顆，同時也有來自日本群馬縣的燈籠，甚至還成功建立台南市與日本群馬縣防火防災交流，也感謝日本群馬縣政府相川章代局長率團前來，一同在2023年年初大家齊聚在中正分隊參加點燈祈福，讓今晚的活動更增添無限光彩，同時也成功行銷台南市與日本群馬縣的城市交流。

▲台南市消防局辦理119擴大防火宣導小小消防體驗營暨「火神護祐平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安消防祈福點燈儀式」，吸引眾多民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局辦理119擴大防火宣導小小消防體驗營暨「火神護祐平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安消防祈福點燈儀式」，吸引眾多民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局辦理119擴大防火宣導小小消防體驗營暨「火神護祐平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安消防祈福點燈儀式」，吸引眾多民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年結合119擴大防火宣導活動，現場設置7個防火宣導站及政令宣導攤位，共同推廣各式居家防火宣導、CPR救護宣導、反貪污好運轉盤遊戲等各式宣導，吸引現場民眾在攤位前大排長龍，闖關者在體驗遊戲的同時，也增進對防災及廉政的知識。晚上的消防祈福點燈，位於中間主燈區的「火德星君」即民間俗稱的火神爺，掌管天下一切與火相關的事務，是火神也是消防人員的守護神，今日祈福燈儀式更在過年期間集結消防弟兄的心念祈福遶境宣導，在關聖帝君及火德星君的庇佑之下為市民、為消防人員及為疫情，祈福居家平安、救災救護出入安全，創造市民安居樂業、幸福台南。

▲台南市消防局辦理119擴大防火宣導小小消防體驗營暨「火神護祐平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安消防祈福點燈儀式」，吸引眾多民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局辦理119擴大防火宣導小小消防體驗營暨「火神護祐平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安消防祈福點燈儀式」，吸引眾多民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在燈籠成品的環繞點綴，消防局中正分隊及祀典武廟在濃濃防火意識下，展現出政府與在地信仰充分結合呈現溫馨感性的場面，相信之後會成為市民朋友駐足欣賞的新興景點，熱情歡迎大家前來觀賞。

ET快訊
氣象局深夜再發「8縣市低溫特報」　全台轉雨最低跌剩6度
許維恩「辦婚禮時就懷孕」！　王家梁看兩條線狂掉淚
國道恐怖三寶壓線奔馳　靠近一看駕駛「閉眼睡死了」
回台南！賴清德要市長、立委、議員「鞠躬道歉」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃偉哲與監護兒少歲末圍爐　發放新年紅包勉勵兒少持續努力

小小消防體驗營　火神護祐平安祈福3點燈儀式

「承藝」成果展開跑　68件作品秀出文藝價值

新北10處指定市場辦年貨　有機會抽中萬元現金抵用券

解鎖隱藏強大心力量　法鼓山復辦寒假青年禪修營

新店「安康接待室」遺址　新北市府公告為市定古蹟

台明賓士公益協會攜手先嗇宮　歲末關懷街友提前辦餐敘

防範「羊痘」大作戰　新北動保處助羊場施打疫苗

2023新北特色商品年節展售會　板橋車站B1採買年貨過好年

桃園中壢自來水又傳爆管！　水公司：預計今晚8時恢復供水

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

9歲弟豬公存1年「不忍砸碎」　敲開見滿滿鈔票瞬間笑開懷

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

鐵肺女拿麥試音展歌喉　飆唱《多遠都要在一起》

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

開客戶600萬轎車撞安全島　掛牌才10天...車廠員工賠慘

條件媲美國際港灣！亞灣區景觀宅保值性高「大觀在上」點亮港都

黃偉哲與監護兒少歲末圍爐　發放新年紅包勉勵兒少持續努力

小小消防體驗營　火神護祐平安祈福3點燈儀式

「承藝」成果展開跑　68件作品秀出文藝價值

新北10處指定市場辦年貨　有機會抽中萬元現金抵用券

解鎖隱藏強大心力量　法鼓山復辦寒假青年禪修營

新店「安康接待室」遺址　新北市府公告為市定古蹟

台明賓士公益協會攜手先嗇宮　歲末關懷街友提前辦餐敘

防範「羊痘」大作戰　新北動保處助羊場施打疫苗

2023新北特色商品年節展售會　板橋車站B1採買年貨過好年

桃園中壢自來水又傳爆管！　水公司：預計今晚8時恢復供水

季後賽軍備戰開打！　美媒整理目前市場上5大自由球員

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

地方熱門新聞

統神組HPS戰隊瞄準太平洋PCS賽區　攜手弘光簽備忘錄

免出國　快來桃園青埔Xpark體驗日式傳統新年

新北低收及中低收加發款1/16入帳

中壢自來水又爆管！預計20:00恢復

春節賞梅景點！　2023角板山梅花季開始了

生態達人陳仰聖遺作昆蟲標本　捐贈台塑

台中春節前發放4.4億「不排富育兒津貼」

台南大益貨櫃市集變夜市！市府要罰了

國2女父母雙亡、伯父也走了　枋警助度難關

南消二大宣導對聯應景創意又吸睛

台南呷頭路新春就業徵才活動

來欣賞六甲落羽松正得時

歲末寒冬助弱勢！新北市議員黃桂蘭媒合愛心商家送溫暖

男廟裡焚一柱香發抖　路人驚報警

更多熱門

相關新聞

萌兔消防門神好吸晴！

萌兔消防門神好吸晴！

農曆新年即將來臨，台南市消防局第二大隊美術擔當隊員莊士儀，每年都會發揮創意，設計別出心裁的節慶宣導品，今年特別推出兔年「無災兔U、平安兔U」萌兔門神對聯，親民可愛搭配消防救災、救護造型的萌兔圖案，令人眼睛為之一亮，人氣滿滿！對聯圖案的含意是祈求新的一年各單位弟兄工作出勤，皆能出入平安，無災納福，平安過好年。

屏東救災英雄張哲豪+蔡福良　獲鳳凰獎楷模

屏東救災英雄張哲豪+蔡福良　獲鳳凰獎楷模

台東今表揚29名消防及義消楷模

台東今表揚29名消防及義消楷模

台中男無聊亂按！捷運站內警鈴大響旅客嚇壞

台中男無聊亂按！捷運站內警鈴大響旅客嚇壞

蔡英文細數「強化消防」施政　充實人力、減輕負擔、汰換設備

蔡英文細數「強化消防」施政　充實人力、減輕負擔、汰換設備

關鍵字：

消防體驗營火神護祐祈福點燈

讀者迴響

熱門新聞

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

今23:15開始送神！4禁忌大公開「會衰一整年」

鄰居「在家打球」吵瘋　她崩潰一招反制

要開記者會？流水席新娘發3聲明：想告騙婚

尾牙抽中50萬！眾人喊捐出來...她霸氣回「3字」

E奶網紅遭控運大麻死於加國　刑事局認錯了

各行年終開獎「行政妹爽領20.5萬」！全場炸鍋

繼母怒嗆！女笑回「房子是我的」讓她閉嘴

快訊／斷崖式大降溫來了！8縣市低溫特報　1縣市暴跌下探6度

愛到一半「經血被撞出」！他聞腥味秒軟　慾女羞喊再一次

爆社管理員揭「輔大陳若儀」長相：真相讓她說

獨／蔡明忠認「對不起股東」！　在防疫險慘賠學到「風控失靈」

「輔大陳若儀」要求記者會辦圓山飯店！律師開嗆了

老婆生完孩拒恩愛！他忍10年「每晚自己來」

2周沒大便！她「一脫嚇跑男友」　醫嘆：要切剩20公分

更多

最夯影音

更多
鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」
調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

9歲弟豬公存1年「不忍砸碎」　敲開見滿滿鈔票瞬間笑開懷

9歲弟豬公存1年「不忍砸碎」　敲開見滿滿鈔票瞬間笑開懷

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面