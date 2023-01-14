天乾物燥易引火　南消提醒年前注意用火安全

▲台南市消防局特別提醒，過年期間減少家中雜物之堆積、燃燒金紙務必隨時有人在旁看管，避免飛火引火，致不可挽回的遺憾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023年春節10天連假即將來臨，家戶皆在忙著大掃除、整理家中環境，迎接農曆新年，台南市消防局特別提醒，減少家中雜物之堆積、燃燒金紙務必隨時有人在旁看管，避免飛火引火導致不可挽回遺憾；此外，假期前往山林步道走春，請民眾於山林中切勿任意丟棄菸蒂、炊事烤肉或棄置易燃物品，避免引起山林火警。

市市長黃偉哲提醒，年節期間走春，民眾熱愛前往山林中健行，享受大自然，然台灣氣候冬季雨量較少、氣候乾燥，小小的火源在山林中可能會釀成一發不可收拾的後果，故在此呼籲民眾進入山林中謹記三「不」，「不」隨意引火、「不」拋棄菸蒂、「不」丟棄垃圾，共同維護山林的美貌與安全，才能讓未來的每位民眾共享美麗的環境。

此外消防局已於2021年12月1日公告廢止田野引火燃燒管理辦法，並禁止田野引火燃燒，請民眾如有整理環境之雜物及農作物，務必請相關環保單位協助處置，切勿任意引火燃燒法，田野引火燃燒行為可依消防法規定處新台幣3千元以下罰鍰，並會同環保單位逕行舉發，呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法。

消防局長李明峯表示年前期間民眾皆在整理環境、焚燒金紙及準備爆竹煙火迎接新年，民眾返鄉過節也務必要注意用火用電安全，在歡慶新年團圓之虞，切忌注意各項電器之使用，也小心謹慎使用各項火源，避免憾事發生。