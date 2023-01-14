南消堤醒民眾　多留心防範火災安心過好年

▲台南市過年期間火災發生原因以「爐火烹調」不慎為最多，超越印象中「電氣因素」所造成之火災案件，其實只要多一分細心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市過年期間火災發生原因以「爐火烹調」不慎為最多，超越印象中「電氣因素」所造成之火災案件，其實只要多一分細心，該類火災是可以避免。

統計分析台南市近3年過年期間建築物34件火災案件中，起火原因前3位依序為「爐火烹調」13件(38％)、「敬神祭祖」11件(32％)及「電氣因素」7件(21％)。歸咎「爐火烹調」不慎引起火災佔台南市過年期間火災案起火原因第1名，其實民眾只要稍加留心，必能降低因「爐火烹調」、「敬神祭祖」及「電氣因素」所造成之火災案件。

針對上述消防局提供以下建議來防範「爐火烹調」、「敬神祭祖」及「電氣因素」火災，期盼台南市民能安心過好年：



「爐火烹調」火災預防：

1、人要離開廚房時，請確實關閉爐火。

2、鍋內湯不要裝太滿，以免溢出熄滅爐火，造成瓦斯外洩，引起火災。

3、爐火附近不可放置可燃物，以免遭爐火或空燒、高溫引燃。

4、排油煙機應適時清理，避免累積大量油垢，造成爐火引燃、竄燒。



「敬神祭祖」火災預防：

1、點香位置請儘量不要放置易燃可燃物，以免不慎掉落火星引燃造成火災，點香過程中要注意是否有掉落火星情形。

2、香腳要經常清理，避免香爐內插著大量香腳情形，插香時要分散插於香爐，以避免過熱引燃產生「發爐」情形，線香要插穩以避免線香倒落觸及鄰近易燃可燃物而引起火災。

3、金爐焚燒金紙時要有人在旁警戒，直到火勢完全熄滅後蓋上鐵蓋或清理灰燼後（以水確實熄滅），才可離去，以避免金紙灰燼被風勢吹出來附著於可燃物而引發火災，金爐要完全降溫至常溫或灰燼以水清理後，才可收至室內。

「電氣因素」火災預防：

1、用電不超過負載。

2、電線不綑綁折損。

3、插頭不潮濕污損。

4、電源插座不常插(不使用時請拔除插頭)。

5、電器旁不放物品。

6、不使用沒安全標章的電器。

市長黃偉哲呼籲市民朋友，只要多加留心，必能預防「爐火烹調」不慎所造成之火災案件，而一般住宅請裝設「住宅用火災警報器」，及早獲知火災發生，及早進行初期滅火或選擇避難逃生，以保障市民生命財產，在享受過年氣氛同時，亦能安心歡度佳節。

消防局李明峯局長提醒民眾爐火烹調時，請謹記「人離火熄」及「湯不滿」口訣，建議營業場所廚房排油煙機裝設簡易自動滅火設備，以防範爐火烹調引起火災。