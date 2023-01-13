「無災兔U、平安兔U」　萌兔消防門神好吸晴！

▲台南市消防局第二大隊今年特別推出兔年「無災兔U、平安兔U」萌兔門神對聯，親民可愛搭配消防救災、救護造型的萌兔圖案，令人眼睛為之一亮，人氣滿滿。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

農曆新年即將來臨，台南市消防局第二大隊美術擔當隊員莊士儀，每年都會發揮創意，設計別出心裁的節慶宣導品，今年特別推出兔年「無災兔U、平安兔U」萌兔門神對聯，親民可愛搭配消防救災、救護造型的萌兔圖案，令人眼睛為之一亮，人氣滿滿！對聯圖案的含意是祈求新的一年各單位弟兄工作出勤，皆能出入平安，無災納福，平安過好年。

這次推出的萌兔門神對聯，設計發想來自門神是為民間信仰守衛門戶的神靈，在傳統文化中是深受百姓喜歡的守護神；藉門神形象結合消防宣導業務，塑造出平安、祈福與親和、亮眼的Q版消防萌兔造型，代言消防業務，形塑專業形象，更可加深民眾印象。

第二大隊大隊長丁春能表示，為了將消防安全觀念傳遞給民眾，特辦理線上抽獎活動，即日起萌兔消防門神門聯及市場萬兔看板在麻豆、下營、六甲、官田、玉井、楠西、南化等單位均有張貼及轄區不定期宣導至2月底，若民眾洽公或參加各隊辦理之宣導活動，有看見消防門神及吉祥物身影，可與他們合照並上傳到第二救災救護大隊臉書粉絲頁及按讚，即可參加精美好禮抽獎。抽獎的禮品有腳踏車、本大隊的文創對杯(抽獎數量為合照並上傳按讚的人數十分之一，例如1000人合照並上傳按讚，則抽出100組對杯)，以及消友會第二辦事處胡正德處長提供的螺絲起子工具組，請大家隨時留意消防局第二大隊臉書粉絲專頁的資訊。

消防局長李明峯提到本局統計分析去年1-12月火災死亡案件，其中因「電氣因素」火災造成傷亡最多，呼籲大家對於防範電氣火災安全之「五不一沒有」重點要留意，為「用電不超載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「插座不用不插」、「電器旁不放易燃物」以及「沒有安全標章不用」，期能有效降低火災發生風險。

農曆新年即將到來，台南市長黃偉哲秉持「安全大台南」的施政理念，持續推動「智慧防救災、消防大躍進」使全市民朋友們安全有保障，平安兔U過好年。