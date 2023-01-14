勇消迎春揮大毫　南消二大宣導對聯應景創意又吸睛

▲台南市消防局第二救災救護大隊玉井分隊，14日上午在衛生所前廣場，配合玉井區公所「2023圓滿吉祥迎新春．鴻兔大展揮春毫」活動，進行消防宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊玉井分隊，14日上午在衛生所前廣場，配合玉井區公所「2023圓滿吉祥迎新春．鴻兔大展揮春毫」活動，除請在地義消現身說法「加入義消．守護家園」為宣導主軸之外，更由消防員展揮寫下「玉井義消．強力招募」之大毫春聯來凸顯創意。

每年1月19日為119消防節，玉井消防分隊為祈望民眾能過個平安無災的好年，特請在地書法老師李俊義，書寫順口溜創意春聯，藉以加深民眾防火防災意識，其中包含：「珍惜救護．尊重專業」、「拒用逾期．瓦斯鋼瓶」、「E化線上．檢修申報」、「活動無炮．安全可保」、「家園防災．你我一同」、「安裝住警．居家保庇」、「依法安裝．CO退散」等宣導標語，另當日也於玉井國小校慶運動會中，以恰逢冬季防範一氧化碳中毒為重點，動員玉井義消偕警消設攤展示及教育學童及家長，使各式防災觀念紮根間接化為實際行動，讓大家在參與節慶活動同時，亦學習如何保護自身及家人生命財產安全。



「水裡來，火裡去」常是老一輩義消的口頭禪，玉井義消分隊成員現身說道：「只因協助救災作為，能不斷引起滿腔熱血，且當每分享過往身歷救災事蹟，均受一致崇高評價與讚揚，獲得滿滿成就感，爰以擔任義消為榮」，玉井義消分隊因時空與環境變遷，由於年齡屆退、工作繁忙、人口外移、無新血加入…等因素，致使員額減少及人力短缺，義消分隊長陳銘昌邀請地方有服務熱情的民眾，凡符合：年滿十八歲、身心健康國民、居住當地、無不良前科…等相關規定資格者，即可加入義勇消防，一起回饋幫助更多人！

第二大隊大隊長丁春能表示，經審核通過並接受48小時義消新進人員訓練，聘用為義勇消防民力人員後，從事協助消防搶救工作，即受義勇消防保險及互助金等保障，因此歡迎具有熱忱及想為地方出力的鄉親一同加入消防大家庭。

台南市消防局長李明峯強調，誠摯歡迎有志熱血青年能秉持「自己財產自己護，即時消災才是福」的信念加入義消，透過長期訓練，即可具備專業救災技能，也能回饋服務社會。 台南市長黃偉哲呼籲，國家資源有限，而民間力量無窮，義消均是來自各行各業的熱心人士，在救災救護救援扮演重要角色，鼓勵開始投入打火義勇消防任務行列，共同守護台南這座宜居城市。