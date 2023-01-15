鸚鵡「豆皮」迷途　南警年前助牠返家團圓

▲台南市警二分局警方，幫助飛失的鸚鵡「豆皮」平安返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

二分局警方據報受理後指出，案經值班人員轉知台南市動物防疫保護處相關聯繫電話，因該所巡邏之警員張維婷、張智傑正於教會旁守望，獲知乃前往瞭解協助。原來一隻藍綠色之綠和尚鸚鵡於教會中來回飛舞並停佇於高處門樑，讓教會人是不知如何處置是好。

恰遇警員張維婷平時喜愛賞鳥，因興趣也有加入各愛鳥臉書社團，回想起前幾天曾在「小小鳥兒要回家」社團內看見顏色相同知鸚鵡走失協尋貼文，發現該鸚鵡是去年12月12日自行咬開籠子從民族路家中飛走，謝姓女飼主也焦急遍尋不著乃發文協尋。

經張維婷聯繫飼主得知鳥兒之暱名為「豆皮」，在對著鸚鵡呼叫其名竟真的飛落至員警手上，並跟著複誦自己小名。謝姓女主再三託請員警照料，其也急忙從家中奔赴博愛所來認領。

小豆皮在派出所等待主人前來10分鐘內，讓所內員警對鸚鵡之詞彙能力相當奇興奮，紛紛跟豆皮互動合影，也讓平日勤務繁多高壓之員警，紛紛露出童稚笑容。也在謝姓女主急忙趕至派出所確認是其心愛迷失之寶貝鸚鵡後，歡天喜地與張維婷合影留念後，小豆皮也向警察說再見，員警們也笑稱是完成1件「協尋鸚鵡返家團圓」之佳話。