兔年天天迎星喜！海尼根首度推出「台灣限定包裝」　買星銀啤酒再送「超閃周邊」

▲海尼根首次推出「台灣限定」兔年包裝，象徵喜氣滿滿的寓意超級寵粉！（圖／海尼根提供，下同）

消費中心／綜合報導

爽快又帶點微醺的啤酒，一向是過年與家人朋友相聚時，不可少的「嗨趴裝備」之一！光是啤酒拉環一拉或是瓶蓋「啵」的聲音，就能瞬間趕跑疲憊，心情療癒大半。除此之外，春節期間和親戚朋友聚餐，最怕有一搭沒一搭的尬聊，想要瞬間拉近距離，當然也很適合靠啤酒來催化。這個時候，搬出海尼根就對了！擁有經典麥香、清爽星銀以及零酒精的「海尼根」，同時滿足所有人的需求，更不用說兔年限定包裝讓年味再上一層，今年新春歡聚，海尼根就是最有年味的選擇。

為了迎接兔年，海尼根也公布了只在台灣限量發售的「兔年包裝（經典原味限定）」，共有330ml以及500ml兩種規格，原本就極具辨識度的紅色五角星星，搭配爆竹般的璀璨意象，再加上2023圖樣上的小金兔，看起來年味滿滿，歡慶意味十足，還沒開罐就讓人開心了起來！

▲不只粉絲想收藏，兔年限定包裝的海尼根，也很適合擺放在客廳或餐桌上，增添歡慶年味。

純麥釀造的「經典原味」，無論是炒熱聊天聚會的氣氛，或是搭配過年零嘴，都能讓老饕感受到愈來愈順口唰嘴的口感。至於喜歡清爽順口風味的品酒族群，應該也早已聽聞「海尼根Silver星銀啤酒」蘊含的滑順細緻質感。Silver星銀強調格外順口，尾韻更能在喉間留下啤酒花清透氣息，正適合與團圓菜交織出富有層次的滋味。

需要開車或是不便飲酒的族群，也別懊惱無法享受啤酒入喉的暢快感，一推出就宛如黑馬、創下銷售佳績的「海尼根0.0零酒精」，驚喜保留啤酒的暢快口感與純麥香氣，讓每個人都可以隨時隨地，毫無壓力地和親友歡快乾杯，讓團聚的感覺更加分。

想搶先得到喜氣滿滿、錯過就不再有的「兔年限定海尼根包裝」，現在就可以秒衝7-11、全家便利商店、萊爾富、OK便利商店、全聯福利中心、楓康超市、美聯社，以及家樂福、大潤發、愛買等量販店掃貨。除此之外，在7-11、全家便利商店、萊爾富、OK便利商店，只要入手「海尼根Silver星銀啤酒500ml多入組」乙組，就可以任挑海尼根歡聚星銀杯、海尼根歡聚星銀盤、海尼根歡聚星銀碗乙個，更阿莎力的是——款式也任選。簡約又亮眼的銀色設計，讓不管男生女生、出外野餐或露營，都能與各種食尚風格完美搭配。

▲▼海尼根要粉絲「兔Gether過好年」！活動期間於只要在各通路購買海尼根Silver星銀啤酒或任一系列，就有機會把限量的海尼根歡聚星銀杯、盤、碗及收納籃帶回家。

若想得到無論放在家中或辦公室，都亮眼吸睛的海尼根星銀歡聚收納籃（灰、綠兩色），不妨鎖定全聯福利中心、楓康超市、美廉社，或家樂福、大潤發、愛買等通路。只要入手海尼根Silver星銀啤酒330ml或海尼根系列330ml/500ml多入組，並符合各通路的門檻，就能得到隨機不挑款的最潮收納籃。讓人說什麼都想抓緊機會，一次把所有限定周邊搜集回家。

最後，令人驚喜的是，海尼根不僅要讓大家在新春期間以多款啤酒飲料與親友做夥「兔Gether」，更邀請近來備受網友拜服的命理老師「簡少年」占卜大家的兔年好運！只要即日起～1/19點開「兔飛猛進！新年占卜」，再依序進行簡單QA，短短幾分鐘就可以得到「簡少年」的開示，秒得知自己在兔年是走財運還是桃花運。現在就跟著海尼根一起「兔飛猛進」，歡喜迎接新年好運。