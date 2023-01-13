桃園翁失蹤4天3夜！迷途10km天天睡路邊　暖警協助找到到回家路

▲失蹤多日的許姓老翁倒臥路旁。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市77歲許姓老翁8日散步外出後即失蹤，直到12日晚為民眾發現倒臥路旁，卻已離住家10公里遠，餐風宿露4天3夜已顯十分虛弱，民眾發現後報警，警方先行將老翁帶返派出所，並提供泡麵、飲水供其果腹，從聊天中老翁表示這幾天都睡路邊，找不到路回家，再從老翁身上證件查詢為失蹤人口，經通知家屬前來帶回。

▲警方提供食物供迷途多日的許姓老翁充飢。（圖／大溪警分局提供）

警方表示，家住八德區的許姓老翁有輕微失智情形，平常會自己外出散步，但均會自己回家，8日老翁獨自外出散步後就未返家，家屬以為會在住家附近，遍尋找未果後，也向警方報案為失蹤人口，多日來仍到處找尋仍遍尋不著，一家人心情十分著急。

▲並通知家屬帶回。（圖／大溪警分局提供）

所幸12日晚有民眾在大溪區瑞仁路巷內發現1老翁倒臥路旁後報警，大溪分局中新派出所所長胡藤耀立即率同仁前往處理，老翁當下呈現虛弱狀態，經初步檢視沒有外傷，老翁對警方詢問表達不清，於是將他帶返所，再查出為失蹤4天3 夜的許姓男子，家屬也沒想到老翁一個人會走到離家近10公里的地方，對於老翁的失蹤多日的餐風宿露行為，家屬及警方都為他捏把冷汗，幸好老翁沒發生意外，也感謝警方協助。