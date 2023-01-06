彰化失智老婦逗留台南火車站　鐵警協助平安返家

▲鐵路警察局高雄分局台南分駐所警員蔡承達、王永勝，協助聯繫老婦人遠在彰化的家屬平安接她返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鐵路警察局高雄分局台南分駐所於1月3日下午4時許接獲永康車站站員通報，有一老婦人於永康車站需要警方協助，擔服守望勤務警員蔡承達、王永勝立刻前往查處，並協助聯繫遠在彰化的家屬平安接她返家。

蔡、王2員抵達永康車站後發現老婦人衣著整齊，獨自坐在候車室內，警方與老婦人對談過程中，發現老婦人對於所說過的話一再重複、語無倫次，無法正常對話，經警方耐心詢問之下，得知老婦人由台北搭乘區間車，原本要在彰化下車，卻因不明原因乘坐過頭到了台南永康車站，因老婦人身上無任何證件，亦無法說出家裡電話，蔡、王2員檢視老婦人外觀時，發現老婦人手腕配戴有愛心手環，手環上印有家屬聯繫電話及地址，馬上撥打手環電話成功聯繫上家屬。

蔡、王2員暫將老婦人帶至台南分駐所休息，因適逢用餐時段，且老婦人表示從中午開始就未再進食，蔡員並自掏腰包購買臺鐵便當供老婦人果腹，直到晚上7時50分，老婦人丈夫由彰化住家駕車趕往台南分駐所，平安將老婦人接回。其丈夫表示，老婦人患有輕微失智症，感激警方的即刻協助與安置。

台南分駐所提醒家中若有失智長輩，可以向縣市政府社會局、台灣失智症協會等相關單位申請愛心手鍊，以預防走失事件發生，透過手鍊資訊可協助失智症患者平安順利返家。