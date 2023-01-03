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社會 社會焦點 保障人權

跨年赴南投登山1受傷1迷路　消防局會同空勤直升機救援

記者高堂堯／南投報導

112年元旦連假落幕，陳姓女子於去年最後一天赴南投信義鄉攀登金子山，不幸在回程時摔倒受傷、無法繼續行程，同一時段朱姓山友也在攀登郡大山時迷路；南投縣消防局獲報後，派員兵分二路和3梯次、冒著惡劣天候和崎嶇山路前往救援，並申請空勤直升機支援，今天早上順利吊掛陳女下山就醫，朱姓山友也被尋獲、下山返家，結束2人難忘的跨年驚魂記。

▲陳姓女子於2022年終日攀登金子山時受傷，南投縣消防員前往救援、後由空勤直升機吊掛下山就醫。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲陳姓女子於2022年終日攀登金子山時受傷，南投縣消防員前往救援、後由空勤直升機吊掛下山就醫。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲2022年終日同時有山友在金子山受傷、郡大山迷路，南投縣消防員都順利完成救援任務。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲2022年終日同時有山友在金子山受傷、郡大山迷路，南投縣消防員都順利完成救援任務。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投消防局指出，45歲陳女來自新北市，與另一名張姓山友一行2人組團於去年12月31日前往攀登金子山，本預計2日才要下山，但陳女當天就不慎摔倒，造成左手骨折、右腳扭傷，張姓山友立即向外求援；3名消防人員和1名山搜義消組成搜救隊出發後，當晚間於山區紮營，元旦晨間拔營後繼續前往，終於在下午4時50分接觸傷者，因山區天候不佳，無法出動直升機搭載，2日先以人員背負傷者方式下撤，另增派第三梯次的2名山搜人員前往協助接駁。

▲2022年終日同時有山友在金子山受傷、郡大山迷路，南投縣消防員都順利完成救援任務。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲2022年終日同時有山友在金子山受傷、郡大山迷路，南投縣消防員都順利完成救援任務。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防局表示，無奈山區雨勢過大及濃霧影響視線，搜救隊又行經多處崩坍地、沿路溼滑難行，險象環生、延遲下撤進度，傍晚更行經一處大崩壁處，考量若強行通過恐有滑落之危險，只能在附近安全處紮營；所幸今天上午山區天候稍轉晴，即刻申請直昇機吊掛救援，並於9時16分完成吊掛後於同富村降落，再由玉山消防分隊救護車將陳女載送至竹山秀傳醫院就醫。

▲2022年終日同時有山友在金子山受傷、郡大山迷路，南投縣消防員都順利完成救援任務。（圖／記者高堂堯翻攝）

另獲報朱姓山友於郡大山山區迷路後，消防局第三大隊前進指揮所也立即派遣3名消防員前往救援，於當日晚間就順利找到迷途山友並下撤，讓他於跨年前的23時39分回到信義消防分隊與登山同行友人會合，再自行離去。

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