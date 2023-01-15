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最新民調：藍36.7%挺侯友宜選總統　綠57.7%支持賴清德

▲▼侯友宜、賴清德。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

▲侯友宜、賴清德。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民意基金會15日公布「2024總統大選，藍綠陣營誰領風騷？」最新民調，結果顯示，對於希望誰出線選總統，新北市長侯友宜以36.7%支持度，贏過鴻海集團創辦人郭台銘28.6%、國民黨主席朱立倫7.9%、中廣集團董事長趙少康4%；綠營方面，同額競選黨主席的副總統賴清德也以57.7%遠超其他潛在競爭者。

最新民調顯示，對於比較希望國民黨派誰選2024總統，7.9%民眾選擇朱立倫、36.7%侯友宜、4%趙少康、28.6%郭台銘、19.4%沒意見、3.4%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，目前國民黨陣營中，侯友宜以3成7領先群雄，郭台銘以2成9居次，朱立倫以7.9%居第三，趙少康4%殿後，如果這4位投入爭取國民黨總統提名，侯友宜和郭台銘將居領先群，侯友宜暫時領先郭台銘8個百分點;如果最後只有侯友宜和郭台銘爭取提名，雙方差距將非常接近。

此外，在民進黨陣營方面，57.7%受訪者選擇賴清德、16.7%前副總統陳建仁、5.9%行政院長蘇貞昌、17.2%沒意見、2.6%不知道或拒答。

游盈隆指出，3位綠營最可能投入爭取民進黨總統提名的人選中，賴清德正遙遙領先群雄。未來是否會有新的變數，值得觀察，從另一個角度看，賴清德目前遙遙領先陳建仁和蘇貞昌，可以理解，因為他已經準備將近4年，早已擁有可觀支持者，而且過去1個月投入民進黨主席選舉，那是一人的選舉，一人獨享全國鎂光燈，尤其是民進黨敗選後最低迷黯淡的時刻，有民進黨救星的架勢。

游盈隆補充，至於陳建仁和蘇貞昌，都是傳說中的可能人選，也是總統蔡英文最親密的政治伙伴，難免受蔡英文個人政治聲望大幅下跌的拖累，值得注意的事，蘇貞昌只獲不到6個百分點的支持，人氣和光環盡失，這應和2022民進黨敗選後蘇內閣遲遲未總辭並改組有關。

本次民調由台灣民意基金會負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析，訪問期間是2023年1月9日至11日3天，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1085人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構，經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

▼2024總統選舉最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

▲▼最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

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