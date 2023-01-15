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挨批撒幣救官位　蘇貞昌自比忠臣袁崇煥「難道要開天窗嗎？」

▲▼蘇貞昌今天上午參與民進黨主席改選投票後受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

▲蘇貞昌今天上午受訪。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

新內閣改組之際，本應是看守期間的行政院長蘇貞昌動作頻頻，核定多項人事、政策、預算，遭批撒幣救官位。對此，蘇貞昌15日受訪時自比保衛大明的忠臣袁崇煥說，「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」呼籲不要像父子騎驢，這樣也罵、那樣也罵，強調行政院長一刻都不能休息，「不核定難道要讓它開天窗嗎？」

蘇貞昌今天上午參與民進黨主席改選投票後受訪時，被媒體問及內閣改組議題，是否會因為立法院延會，使內閣總辭時程延後至農曆春節後，蘇揆表示，有關行政院內閣怎麼調整，蔡英文總統已經一再對外說，等到立法院會期結束後，會跟大家報告，屆時他會與總統討論，向大家報告結果。

媒體追問，前副總統陳建仁是否是好的接班人選？蘇貞昌說，這個等（內閣人事）出來以後，自然大家就知道結果，「請大家不要急」。

媒體另關注，有評論指蘇貞昌在卸任前夕核定「高鐵延伸屏東」修改路線、拍板捷運汐東線等重大政策，又有發6000元現金，是撒幣救官位，不想當看守內閣？蘇貞昌直言不諱地說，「作為行政院長，護國為民的責任在身，不能打烊，一刻都不能休息，重大政策一分鐘都不能延誤。」

蘇貞昌說，例如有人說，怎麼在此時核定重大警察人事，可是包括六都警察局長等高階警察，有些今天就要退休，明天就空出來，「不核定難道要讓它開天窗嗎？」就像捷運等重大交通路線，地方殷殷期待、朝野不分黨派都一再呼籲盡快核定，昨天台北市長蔣萬安也呼籲希望中央對接續路線都要盡快核定，「這些能慢嗎？」

蘇貞昌再指，就像立法院一再希望行政院趕快送有關全民共享經濟成果的特別條例，全民在等著領6000元，如果不及早作業，怎麼把特別條例送到立法院？如果不事先預作準備，怎麼可能開春後就給全民領6000元的祝福？

蘇貞昌直言，「我們虛心受教，但請不要扭曲，不要像父子騎驢一樣，這樣也罵、那樣也罵，扭曲、抹黑、中傷、分化，（保衛大明的忠臣）袁崇煥不死，清兵怎麼入關？大家要記住，國家是大家的，只有大家一起來為國家好好思考、團結對外，各方面能夠指教，我們也都虛心受教。」

袁崇煥是明朝名將，曾指揮寧遠之戰、寧錦之戰，因在己巳之變護衛不力以及擅自與後金議和等罪，被明廷判以凌遲處死，直至清乾隆年間，清政府為袁崇煥平反。

▲▼蘇貞昌今天上午參與民進黨主席改選投票後受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼蘇貞昌今天上午參與民進黨主席改選投票後受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

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