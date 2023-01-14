4大案重創台南「被諷苗栗國」　賴清德率隊鞠躬道歉：該關就抓去關

記者林悅、趙蔡州／台南報導

民進黨黨主席補選即將登場，副總統賴清德「向黨員報告-政見發表會」台南壓軸場14日晚間7點半在東區關帝廳登場，現場湧入超過1千多名黨員踴躍表達意見，有人直言台南4大案「讓台南變成苗栗國」。對此，賴清德表示，籲請檢調一定要嚴格查辦，不必分黨派或顏色，若有證據該辦就辦、該關就抓去關。

▲賴清德「向黨員報告-政見發表會」壓軸場在台南舉辦，許多支持者踴躍發言。（圖／記者林悅攝）

賴清德14日晚間回到台南「娘家」，在東區關帝廳召開壓軸場的「向黨員報告-政見發表會」，包含台南市長黃偉哲、台南市賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇等6名立委，民進黨台南市黨部主委潘新傳均到場出席，現場湧入超過1千多名黨員、座無虛席，甚至有其他縣市的支持者趕到現場參加。

會議開場先由黨員輪流發表意見，每人發言時間僅限制2分鐘，但每位支持者幾乎都火力全開。有黨員指出，議長選舉每次都有民進黨議員跑票、小動作或是亂放話，像是有議員強調不會替黑金背書，但會含著眼淚投給黨籍候選人，似乎投票給黨內同志是很委屈的事情，還把民進黨與黑金做聯繫。

接著有黨員補充，每一屆議長選舉都出事，因為有一個跑票集團，這些人為了自己的政治利益，每次選舉都勾結黨外黑金，結果就是傷害民進黨，呼籲民進黨黨主席補選，所有黨員一定要出來投票，也期盼賴清德一定要掃除這些亂源，民進黨才能團結。

還有人說，媒體對國民黨零要求、對民進黨高標看待，在媒體上台南有4大案，包含爐渣、光電、槍擊及賄選等，讓台南似乎變成苗栗國，導致許多人幫民進黨說話，反被指責側翼在替黑金政權說話，讓人完全不知如何替黨辯護，賴清德若當選黨主席，一定要站出來處理，不然2024年總統大選，真的是風雨飄搖。

▲賴清德表示，會議上看見這麼多支持者踴躍發言，顯示大家未放棄民進黨。（圖／記者林悅攝）

賴清德表示，民進黨去年選舉遭到空前挫敗，民進黨要接受人民的決定和批判，如今他參加民進黨黨主席補選，「向黨員報告-政見發表會」壓軸場回到台南市，看見這麼多支持者踴躍發言，顯示大家未放棄民進黨，願意繼續與民進黨一起替台灣打拚。

賴清德直言，在他的心目中，台南是台灣第一的城市、台灣文化首都，可以在台南當市長、立委、議員是何等幸運、何等榮譽之事，台南市是光榮城市，如今卻遭人指指點點，甚至嚴厲批評，民進黨一定要深深檢討，接著他當場要求市長黃偉哲、所有立委及議員起身，對在場所有支持者鞠躬道歉。

▲賴清德請市長黃偉哲、所有立委及議員向所有支持者鞠躬道歉。（圖／記者林悅攝）

賴清德還說，針對台南近期接連發生的問題，尤其是黑金疑雲，請檢調單位一定要嚴格查辦，若有證據該查就查、該辦就辦、該關的就抓去關，不分黨派不問顏色，一旦自己當選黨主席，一定保證所有黨員參選的權利，但若違反規定黨紀一定嚴格處理。