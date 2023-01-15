王浩宇：王世堅爸爸出賣同學「全部死刑」為黨國立大功

▲王浩宇指出，王世堅爸爸出賣同學，最後同學都死了，只有王明德一人飛黃騰達。（合成圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨前桃園市議員王浩宇14日深夜在臉書發文，指王世堅父親王明德在白色恐怖期間被捕，卻出賣讀書會同學，導致同學多被判處死刑，只有自己一人飛黃騰達。貼文一出，被認為是在影射同黨市議員王世堅近期種種與黨內不同調的「背骨」行徑，引發議論。

王浩宇在臉書表示，電腦遊戲與2019年同名電影《返校》中的主角，原型就是王世堅的父親王明德，「王明德就讀台灣大學期間，參與『讀書會』，為了追女生將『禁書』送給女孩，想在對方面前建立英雄形象，結果女孩不領情隨意亂丟被查獲，王被捕後咬出所有同學、謝雪紅等人。」

王浩宇說，被出賣的同學多遭判處死刑，只有咬出同學的王明德「為黨國立大功」，僅輕判感化教育，「最後同學都死了，只有出賣大家的飛黃騰達。」

許多網友看完紛紛留言，「原來背骨會遺傳」、「感謝你PO出歷史真相」、「基因真強大」、「天啊，真的還是假的，如果是真實的，大惡至極」、「以為大家都知道，我帶學生看完返校就去查了」、「背骨世家」、「好垃圾的行為」、「返校2一定要請王世堅來演」。

不過，也有人不以為然，「已經到了要抓人父母出來批鬥的程度？」、「你現在的行為跟寇寇姐一樣，蔣萬安他爸爸出軌乾他屁事」、「謝雪紅是共產黨，而且1947年就逃到中國了，如何在1949年被清算？」、「父親是父親，兒子是兒子，在這個時間點陳述這些事，表面上在說冷知識，實際上是引導大家聯想『有其父必有其子』。」

對此，王浩宇反駁，「有人說我這邊發文很過分，還原事實哪裡過份，我覺得太監、草包比較過分吧？」但有網友回應「王世堅罵你太監的確非常過份，但事情一碼歸一碼，你意圖引導大家聯想、帶風向，比起他直白罵你，相較之下，到底誰不光明磊落？」

▼王浩宇表示，「咬出同學的王明德為黨國立大功」。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）