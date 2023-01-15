民進黨黨主席補選　鄭文燦呼籲團結支持賴清德

▲民進黨第17屆黨主席補選，副總統賴清德一人參選。（圖／擷取自賴清德臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨第17屆黨主席補選、15日舉行。儘管只有副總統賴清德一人參選，但民進黨籍的前桃園市長鄭文燦於臉書呼籲，黨員們踴躍投票，團結支持賴清德副總統，一起成為賴副總統最堅強的後盾！據指出，民進黨在桃園黨員逾萬人，於桃園設置6個投開票所，上午8點迄下午4點進行投票。

鄭文燦將在明天上午9點到八德區瑞興市民活動中心，表示這些日子，賴副總統走遍全台灣，深入基層，仔細聆聽黨員的心聲，在民進黨最艱難的時刻，承擔起重整旗鼓的重責大任。賴副總統有魄力、有執行力，堅持「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，捍衛台灣民主價值。在這個歷史的關鍵時刻，希望所有黨員同志團結一心，支持賴副總統。相信，賴副總統所帶領的民進黨，會勇於反省、改革，傾聽人民的需求，再次感動人民。

▲鄭文燦呼籲黨員們踴躍投票。（圖／擷取自鄭文燦臉書）

桃園市投票地點（依黨部登記之黨員戶籍地址）

桃園區：

桃園市黨部一樓大廳（桃園區中平路102號1樓）

龜山區、蘆竹區：

龜山市民活動中心（龜山區中興路一段50號）

八德區、大溪區、復興區：

八德區瑞興市民活動中心（八德區豐田路250號）

大園區、觀音區、新屋區：

草漯保障宮會議室（觀音區大觀路一段579號）

中壢區、平鎮區、龍潭區、外縣市：

范氏宗祠（中壢區正光街225號）

楊梅區：

永揚綜合社會福利中心（楊梅區校前路324巷148號）

投票時間：8:00-16:00。記得攜帶身分證+印章。